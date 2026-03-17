El Gobierno aprueba el Programa Nacional de Reasentamiento de refugiados para 2026, con 1.200 plazas

Archivo - Una familia nicaragüense refugiada a su llegada a Madrid. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Programa Nacional de Reasentamiento de refugiados para 2026, que contará con 1.200 plazas.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Como saben, es un programa de protección internacional que traslada a refugiados desde un primer país de asilo a otro que pueda garantizar la protección requerida", ha explicado.

En este sentido, Saiz ha destacado que España participa en estos programas desde 2011. Desde entonces, ha añadido que más de 6.900 personas procedentes de lugares como Líbano, Egipto, Israel, Jordania o Turquía se han visto beneficiadas de esta iniciativa en España.

Asimismo, ha apuntado que esta aprobación coincide también con la ampliación por parte de la Comisión Europea del presupuesto previsto para España en 244 millones de euros. Además, la ministra ha detallado que se trata de un 68% más respecto a la asignación inicial de este fondo, que estaba prevista en 2022.

"Esta ampliación lo que hace es demostrar la confianza que tienen las instituciones europeas en el modelo migratorio español, que se ha convertido en un referente internacional que combina una gestión eficaz con un modelo humano, seguro y fundamentado siempre en los derechos humanos", ha subrayado Saiz.

Precisamente, el 12 de marzo llegaron a España un total de 48 refugiados de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica, en el primer operativo de 2026.

En el dispositivo participaron hasta 11 instituciones y organismos, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), AENA, Guardia Civil de Barajas y Policía de Fronteras (CEFRONT). Además, en el operativo han intervenido 8 entidades colaboradoras del Sistema de Acogida y Protección Internacional como Cruz Roja, Accem, Fundación apip-acam, CEPAIM o Red Acoge.

A lo largo de 2025, el Plan consolidó el asentamiento de 817 refugiados como beneficiarios de protección internacional en España, en su mayoría procedentes del Líbano y Costa Rica. La Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, coordinó la recepción en el aeropuerto de los dispositivos de las personas reasentadas y gestionó la posterior derivación a los recursos del Sistema Nacional de Acogida.