Mayores y pensionistas reclama un modelo de soledades "estable y eficaz" a todos los niveles

Archivo - Persona mayor con bastón y compra. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado que el Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030, aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero, se convierta en una respuesta "real, coordinada y evaluable", capaz de pasar de "iniciativas dispersas" a un "modelo estable y eficaz" en todos los niveles territoriales y administrativos.

Así lo ha puesto de manifiesto en un encuentro informativo en el que han participado la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES), Matilde Fernández; el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez Rodríguez; y la fundadora y directora de la Fundación Grandes Amigos, Mercedes Villegas.

En este sentido, Norberto Fernández ha valorado el Marco Estratégico como "un paso importantísimo" que sitúa a España en la senda de otros países que ya han abordado la soledad como política pública, pero ha advertido de que el punto decisivo será su implementación en un país con competencias repartidas.

De la misma manera, ha subrayado la necesidad de liderazgo y coordinación multinivel, con capacidad de "aterrizar en el ámbito municipal y comunitario, donde se construyen y se sostienen los vínculos". De esta manera, ha insistido en que el objetivo debe ser "pasar de una fase de proyectos a un modelo estable, financiado y sostenible en el tiempo, que permita consolidar avances significativos".

Por su parte, Martínez ha explicado que el Marco Estratégico responde, en primer lugar, a la responsabilidad pública ante "un problema social creciente" y, en segundo término, a la necesidad de alinear y dotar de coherencia a las políticas que se desarrollan desde diferentes administraciones.

Igualmente, ha señalado que el Marco Estratégico incorpora un sistema de gobernanza, con una "mesa interinstitucional" en la que participarán ministerios, comunidades autónomas, municipios, tercer sector y academia, con funciones de seguimiento, intercambio y evaluación, además de impulsar la generación de conocimiento, evidencia y datos desde la Administración General del Estado.

"TODO LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE VALORAR"

El presidente de la PMP ha manifestado que la Administración General del Estado (AGE), debe actuar como "director de orquesta", coordinando el papel de todos los actores (AGE, comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil). Por otro lado, ha ligado esa gobernanza a la financiación y ha exigido recursos condicionados al cumplimiento de las directrices del Marco Estratégico, además de un sistema común de indicadores, ya que "todo lo que no se mide no se puede valorar".

En la misma línea, Matilde Fernández, ha destacado el valor del Marco Estratégico como el "cumplimiento de un compromiso público" y ha destacado el proceso de elaboración, basado en el diálogo y en la implicación de distintos actores institucionales y sociales. También ha defendido la necesidad de reforzar herramientas para el despliegue (especialmente en medición y evaluación) y ha apuntado a la importancia de articular alianzas con universidades y centros de investigación para fortalecer la evidencia y contribuir a la eficacia de las políticas públicas.

Finalmente, Mercedes Villegas, ha defendido la utilidad de medir el impacto sin trasladar "cargas burocráticas excesivas" a la acción de acompañamiento, además de aportar los resultados obtenidos por su entidad: más del 50% de las personas que se incorporan a sus programas manifiestan, al cabo de un año, una reducción del sentimiento de soledad.