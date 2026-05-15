El 78% de padres con hijos con discapacidad teme por su futuro: ¿Quién les cuidará cuando ya no estén?

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MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El 78% de padres de personas con discapacidad reconoce que su mayor preocupación es qué ocurrirá con sus hijos cuando ellos mueran, ante la posibilidad de que no existan otras figuras de referencia que garanticen su bienestar.

Así lo refleja el 15º informe Discapacidad y Familia, elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco a partir de una encuesta a 425 familias con hijos o hijas con discapacidad y presentado con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebra este 15 de mayo.

Según se desprende del informe, el miedo al futuro sin referentes se combina con otros temores como el riesgo de aislamiento social de los hijos, una preocupación que manifiestan el 47,8% de las familias. Asimismo, cerca de la mitad (43,8%) teme que puedan ser discriminados o rechazados en distintos ámbitos y un 10,4% manifiesta inquietud por el acceso a una vivienda adecuada que garantice condiciones de vida autónoma en el futuro.

EL 57,2% RECONOCE PREOCUPARSE POR EL FUTURO LABORAL DE SU HIJO

El 57,2% de las familias reconoce no tener claro cómo será el futuro profesional de su hijo con discapacidad. Solo el 13,2% cree que podrá trabajar en una empresa ordinaria y un 12,2% considera que podrá acceder a un empleo con apoyo.

De forma significativa, el 19,5% de las familias estima que su hijo o hija no podrá trabajar en el futuro, ya sea por el grado de discapacidad o por la percepción de que el mercado laboral no ofrece oportunidades reales de inclusión. "Estos datos se producen en un contexto en que la tasa de actividad de las personas con discapacidad apenas alcanza el 35,4%, frente al 78,5% del resto de la población, según el INE", ha explicado la Fundación.

"Para muchas familias, el empleo de su hijo o hija es la gran pregunta que late detrás de muchas otras preocupaciones. Tener un trabajo no solo significa poder mantenerse económicamente; significa sentirse útil, formar parte de la sociedad, tener relaciones, proyectos y autonomía", ha afirmado la responsable del Plan Familia de la Fundación Adecco en Madrid, Fátima López.

En este sentido, el informe expone que la falta de itinerarios formativos adaptados constituye la principal carencia detectada por las familias en relación con el acceso al empleo. El 80% considera que no existen opciones de formación suficientemente alineadas con las capacidades e intereses de sus hijos.

Además, el 52% de las familias cree que no están recibiendo el acompañamiento necesario para acceder al empleo en el futuro y el 60% duda que llegue a contar con las competencias necesarias para desenvolverse con autonomía en un puesto de trabajo.

Sin embargo, el estudio desmiente la percepción de que las personas con discapacidad muestran "escasa motivación laboral". Según las cifras de Fundación Adecco, el 58,4% de los menores con discapacidad expresa interés por tener una profesión de mayor y, en muchos casos, ya identifica una vocación concreta (19%).

"El reto está en no limitar sus expectativas antes de tiempo. Con frecuencia, y de manera inconsciente, se condiciona su futuro al asumir que sus posibilidades son más reducidas, cuando en realidad muchas personas con discapacidad tienen vocación, motivación y mucho que aportar", ha señalado López.

CONCILIACIÓN LABORAL Y DIFICULTADES ECONÓMICAS

Otro de los ámbitos que preocupa a las familias es la conciliación laboral y familiar. El 75% de los padres y madres ha tenido que realizar cambios en su trayectoria profesional para atender las necesidades de sus hijos con discapacidad, entre ellos la reducción de jornada (28,1%), el acceso a fórmulas de flexibilidad laboral (18%), la salida del empleo (16,9%) o el acogimiento a la prestación CUME (12,4%). El informe constata además que el 73,2% de quienes asumen el cuidado en el ámbito familiar son mujeres, principalmente madres.

Las dificultades económicas también forman parte del día a día de estas familias. Según el informe, el 43,5% reconoce encontrar algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. No obstante, el 77,8% señala que las dificultades sociales y emocionales asociadas a la discapacidad tienen un mayor peso en su bienestar cotidiano que los problemas económicos.

En la misma línea, el 67,3% de las familias manifiesta convivir con una elevada sobrecarga mental y física derivada de la necesidad de coordinar recursos sanitarios, educativos y sociales.

"La preocupación económica está muy presente, pero no suele ser lo que más pesa en su día a día. Lo que realmente genera más inquietud es cómo se sienten sus hijos e hijas, si tienen oportunidades de relacionarse, de avanzar o de construir un futuro en el que puedan participar en la sociedad con apoyos adecuados", ha subrayado la coordinadora del Plan Familia de la Fundación Adecco, Ana Múgica.

En cuanto al apoyo recibido, el sector fundacional y el tejido asociativo se consolidan como el principal respaldo para estas familias, con un 67,8% que señalan a fundaciones y asociaciones como su principal fuente de apoyo, por encima incluso del entorno familiar (63%), los profesionales educativos (35,6%) o los sanitarios (18,7%). Solo un 2,7% afirma no contar con ningún tipo de apoyo.

"El hecho de que las fundaciones y asociaciones lideren este ranking resulta especialmente revelador, ya que evidencia hasta qué punto se han consolidado como un pilar fundamental en la vida de las familias", ha señalado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

Por otra parte, el informe también refleja las emociones que predominan en las primeras etapas tras el diagnóstico, siendo la principal el miedo (91,8%), seguida por la desorientación (83,8%) y la tristeza (66,6%). Se suman en menor medida, la soledad (25,6%), la incomprensión (24,2%) y el enfado (19,8%).

"Sin embargo, es fundamental que no se cronifiquen ni generen un sentimiento de bloqueo o aislamiento. Cuando las familias cuentan con información clara, acompañamiento y una red de apoyo adecuada, pueden transformar la incertidumbre inicial en una actitud más segura y proactiva", ha señalado Múgica.