Mensajeros de la Paz, junto al padre Ángel, celebra mañana su 10ª 'Nochebuena Solidaria' en el Instituto Cervantes

Mensajeros de la Paz, junto al Padre Ángel, celebrará su 10ª 'Nochebuena Solidaria' en el Instituto Cervantes - MENSAJEROS DE LA PAZ

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Mensajeros de la Paz, junto su fundador y presidente, el padre Ángel, celebrará este 24 de diciembre a las 19 horas su 10ª 'Nochebuena Solidaria', en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, y se complementará con otra cena en la Iglesia de San Antón, que sumará a cerca de 180 personas atendidas, según ha señalado la ONG, que reafirma su compromiso de "que nadie pase la Nochebuena en soledad".

La ONG recuerda que la 'Nochebuena Solidaria' se ha convertido en "un referente de la solidaridad" en Madrid, reuniendo a personas en situación de vulnerabilidad, voluntarios y figuras del mundo social y cultural en escenarios como el Palacio de Cibeles, el Senado, el Teatro Real o el Estadio Santiago Bernabéu.

El padre Ángel, que impulsó esta iniciativa en 2015, ha manifestado que "diez años después, la ONG sigue demostrando que la solidaridad no tiene límites". "Gracias al Instituto Cervantes y a su director y equipo que nos acogen este año", ha concluido.

El evanto comenzará a las 18.30 horas con un acto de recepción y bienvenida que correrá a cargo del propio padre Ángel junto don el director del Instituto Cervantes, Luis García montero y a las 19.00 horas tendrá lugar la cena solidaria.