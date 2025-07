Los mensajes de odio en redes sociales aumentaron en un 384% tras la agresión en Torre Pacheco (Murcia), según OBERAXE

El Observatorio advierte de que "solo el 22% de los mensajes de odio fueron eliminados por las plataformas de redes sociales"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha detectado que los mensajes de odio en redes sociales pasaron de 6.824 a 33.046 tras la agresión a un hombre en Torre Pacheco (Murcia), lo que supone un incremento de más del 384%.

La Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), ha publicado este jueves un informe específico para analizar la actividad en redes sociales relacionada con los sucesos de Torre Pacheco (Murcia).

Durante el periodo de tiempo comprendido desde el 6 al 22 de julio, se observa una evolución significativa en la cantidad de mensajes de odio registrados en redes sociales.

El OBERAXE ha realizado este informe, que recoge que solo el 22% de los mensajes de odio fueron eliminados por las plataformas de redes sociales, después de que el pasado 9 de julio un vecino de Torre Pacheco (Murcia) de 68 años, sufriera una agresión por parte de un grupo de jóvenes. La agresión involucró a tres individuos del norte de África que no intentaron robar, por lo que se baraja la hipótesis de que pudiera tratarse de un reto viral.

En la primera fase (6 al 10 de julio) los contenidos se mantenían en los niveles habituales y constantes con cifras que oscilaron entre los 2.285 y los 5.048 mensajes diarios. Este periodo estuvo marcado por alertas previas, con comentarios xenófobos, pero sin alcanzar altos niveles de viralización.

A partir del 11 de julio, se observa un punto de inflexión muy claro: el volumen de mensajes aumenta de forma elevada, pasando de 6.824 ese día a un pico de 33.046 el 12 de julio.

Este incremento coincide con la celebración de la manifestación en Torre Pacheco, y refleja tanto la cobertura mediática como la intensa actividad en redes sociales, donde, según recoge el informe, "se difundieron bulos, contenidos hostiles y llamados a patrullas ciudadanas". Aunque el número de mensajes comienza a descender durante los días 13 y 14 (26.722 y 12.128, respectivamente), se mantiene por encima de los niveles anteriores al incidente.

Del 15 al 17 de julio, la actividad continúa elevada, aunque en descenso progresivo (11.208 el día 15, 10.744 el 16 y 8.247 el 17), mostrando una persistencia del discurso de odio aún después de los días críticos.

Desde el 18 hasta el 22 de julio se observa una tendencia de normalización progresiva, con cifras diarias entre 4.804 y 7.035, y llegando al mínimo de 1.318 mensajes el 22. "Este patrón sugiere que, pese a la reducción de la intensidad, el tema siguió presente en la conversación digital mucho más allá del suceso inicial", señala el OBERAXE.

Durante el periodo analizado, el 91% de los contenidos de odio detectados estuvieron dirigidos a personas del norte de África. Otros grupos como las personas musulmanas (6%) y afrodescendientes (5%) recibieron una hostilidad significativa pero considerablemente menor.

El documento concluye que estos porcentajes "reflejan un patrón de estigmatización selectiva, en el que las personas del norte de África fue objeto principal de discursos deshumanizantes, mientras que el resto de colectivos se mantuvieron en niveles inferiores de visibilidad en los mensajes de odio".

En cuanto al tipo de contenido, el 33% corresponde a mensajes de deshumanización con contenidos que incluyen expresiones como "alimañas" o "dan asco" que degradan a los grupos diana. El 27% de los contenidos presenta al grupo diana como una amenaza, vinculándolos con conductas violentas e inseguridad, mientras que un 23% de los mensajes incitan directamente a la expulsión, manifestando una hostilidad explícita con frases como "se dedican a pegar palizas, violar y robar a los españoles''.

Además, un porcentaje significativo de los contenidos (78%) que generaron discursos de odio estuvieron relacionados con la inseguridad ciudadana, lo que evidencia como la percepción de amenaza y violencia se utiliza como argumento central para estigmatizar a la población migrante.

Finalmente, aunque en menor medida, también se identificaron mensajes que incitan a la violencia (13%) o que alaban a quienes cometen actos violentos contra los grupos diana (4%), contribuyendo a un ambiente de polarización y conflictividad social.

El lenguaje predominante en la mayoría de los contenidos analizados es explícitamente agresivo (88%), manifestándose a través de comentarios que reflejan rechazo y desprecio hacia la población del norte de África.

Entre las expresiones detectadas, se atribuyen a este grupo diana conductas negativas y amenazas, tales como "romper la convivencia", "violar a mujeres", "atacar a niños y ancianos", "despreciar a los españoles", "imponer el islam", "ser una amenaza para la cultura" o "portar machetes y cadenas".

El OBERAXE observa también un uso reiterado y despectivo del término "moro", empleado de manera peyorativa para referirse a las personas del norte de África. Las palabras clave en esta monitorización extraordinaria son, por este orden, "paliza", "mierda", "machete" y "delincuente"

CONTENIDO VIRAL

El informe destaca que una publicación en la plataforma X utiliza un lenguaje agresivo para incitar a la expulsión de personas del norte de África, sugiriendo que el racismo desaparecería una vez que estas personas no estén en España. El contenido ha tenido más de 11.8 mil visualizaciones.

Otra publicación en la plataforma X, que ha alcanzado 2.000 retweets, cerca de 2.9 millones de vistas y más de 39.500 "likes", hacía referencia a supuestos grupos organizados que agreden a personas mayores españolas, atribuyendo estos actos a personas de origen del norte de África.

"Este tipo de mensajes, por su amplia difusión y alcance, contribuyen a la propagación de estereotipos negativos y alimentan los discursos de odio", advierte el organismo.

La investigación subraya que "uno de los bulos más virales y precursor de una ola de violencia, ha sido el video de apenas 25 segundos que se difundió como prueba de la agresión".

No obstante, tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil han confirmado que "las imágenes no fueron grabadas en Torre Pacheco y que no están relacionadas con los hechos denunciados". Se ha comprobado que el vídeo corresponde a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo de 2025, en la que resultó afectado otro hombre.

Asimismo, asegura que "circularon fotografías falsas que supuestamente identificaban a cinco presuntos agresores, incluyendo nombres, apellidos y otros datos que no correspondían con los presuntos agresores, de hecho el propio afectado ha manifestado no reconocer a ninguno de los señalados".

"La circulación masiva de este y otros bulos contribuyó a alimentar los discursos de odio contra la población migrante. Estos contenidos falsos sirvieron para reforzar estereotipos negativos, deshumanizar y crear un clima de miedo e inseguridad en el municipio. La desinformación generó una narrativa falsa que legitimó la hostilidad y la violencia, facilitando la organización de grupos violentos y la justificación social de sus acciones, y generando un impacto negativo en la convivencia y la cohesión social", concluye el OBERAXE.