El pianista João Carlos Martins, Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez de Fundación MAPFRE

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pianista João Carlos Martins, quien tras 20 años sin tocar debido a múltiples lesiones y enfermedades neurológicas pudo retomar su pasión gracias a unos guantes biónicos, ha sido galardonado con el Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez de Fundación MAPFRE.

Con este galardón, dotado con 40.000 euros, la fundación reconoce a las personas que han desarrollado una carrera profesional de excelencia, y que dedican su vida a mejorar la de los demás.

João Carlos Martins (São Paulo, Brasil, 1940), es considerado como uno de los grandes intérpretes contemporáneos de Bach y "un ejemplo internacional de resiliencia artística y personal", según informa la Fundación MAPFRE en un comunicado.

A lo largo de su vida, Martins ha superado más de 30 intervenciones quirúrgicas, accidentes y enfermedades neurológicas que le impidieron usar sus manos y lo obligaron en varias ocasiones a alejarse del piano y los escenarios.

Con 25 años se dañó el nervio del brazo mientras jugaba al fútbol, lo que le atrofió tres dedos y afectó al movimiento de su mano derecha. Después, debido al estrés por el exceso de repetición de movimientos, desarrolló una dolencia del sistema músculo-esquelético y neurológico.

Cuando casi había abandonado su carrera artística, había vendido sus pianos y se había iniciado como entrenador de boxeo, desarrolló un método para tocar el piano solo con la mano izquierda y algún dedo de la mano derecha, retomando así su verdadera pasión. Si bien, durante una gira en Bulgaria, un delincuente le dio un golpe con una tubería de metal en la cabeza, empeorando su estado físico.

A pesar de todo, Martins ('El indomable', como le define la crítica internacional) nunca perdió su vínculo con la música y se reinventó como director de orquesta cuando ya no podía usar las manos para tocar, desarrollando una técnica propia sin batuta y memorizando más de 150 partituras.

Gracias a la ayuda de unos guantes biónicos personalizados, que le han permitido recuperar movimiento, en 2019 pudo volver a tocar el piano con ambas manos tras más de dos décadas sin poder hacerlo.

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos reconocimientos, como la Orden del Mérito Cultural del Brasil (1998 y 2005) o la Orden del Infante Don Enrique (Portugal), y ha sido homenajeado en escenarios como el Carnegie Hall o el Lincoln Center de Nueva York.

Además de su carrera musical, João Carlos Martins ha dedicado las últimas décadas a proyectos de inclusión social a través de la música. En 2006 creó la Fundación Bachiana, cuyo objetivo es democratizar el acceso a la cultura en Brasil, formar a jóvenes talentos de comunidades vulnerables y fomentar la educación musical de calidad.

Asimismo, Martins ha llevado su música a escuelas, plazas y comunidades marginadas, y ha participado activamente en iniciativas como 'Somos Iguais', un coro con jóvenes refugiados. En 2020, ofreció un concierto en un albergue de Roraima (Brasil) para migrantes y refugiados venezolanos, donde compartió su historia de superación y dio esperanza a quienes más lo necesitaban. Hoy, con 85 años, sigue al frente de conciertos y actividades educativas.