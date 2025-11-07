La Reina Sofía participa en el inicio de la Gran Recogida 2025, la campaña que ayudará a más de 1 millón de personas

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha participado este viernes en el inicio de la Gran Recogida 2025, la campaña solidaria anual impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) que se celebra del 7 al 9 de noviembre bajo el lema 'Lo damos TODO' en más de 11.000 establecimientos de toda España.

La iniciativa tiene como objetivo alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos, destinados a atender a más de un millón de personas vulnerables en todo el país.

Acompañada por representantes de FESBAL y por un grupo de voluntarios, Sofía ha visitado un supermercado Carrefour, uno de los puntos de donación situados en Madrid, donde ha saludado a los equipos y al personal.

La visita se enmarca en la colaboración que la Fundación Reina Sofía mantiene con los Bancos de Alimentos desde 2012, en uno de los programas sociales más consolidados de la institución.

En 2025, la Fundación ha destinado más de 600.000 euros en ayudas directas a FESBAL para los distintos Bancos de Alimentos de toda España, con el fin de reforzar su capacidad de distribución, mejorar instalaciones y cubrir necesidades específicas de productos básicos, especialmente leche y alimentos infantiles.

A esta ayuda se suma la aportación extraordinaria de 20.000 euros concedida este jueves como aportación inaugural de esta campaña Gran recogida 2025, tras la reunión presidida por S.M. la Reina Doña Sofía con FESBAL en Ibiza.

La Gran Recogida 2025, coordinada por la FESBAL y sus Bancos de Alimentos asociados, combina la donación de alimentos no perecederos con aportaciones económicas en caja, enviando un Bizum al 00090 o a través de 'www.granrecogida.org'.

El presidente de la FESBAL, Pedro Llorca, ha agradecido el apoyo continuo de la Fundación Reina Sofía y ha destacado "la importancia de la implicación de la Reina Sofía, que da visibilidad al trabajo de miles de voluntarios y al compromiso solidario que necesita España en un momento de especial dificultad para muchas familias".

La visita de la Reina a un punto de recolección de la Gran Recogida se inscribe en el marco de la colaboración que su Fundación mantiene con los bancos de alimentos de toda España.

Gracias a esta colaboración se ha proporcionado al conjunto de los bancos de alimentos más de un millón de litros de zumo y leche y miles de kilogramos de alimentos infantiles, a la vez que se han mejorado instalaciones, vehículos y equipamiento, especialmente los equipos de frío necesarios para la conservación y distribución de alimentos frescos perecederos.