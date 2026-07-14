Sumar compara a las mutuas con Torrente por quitar ayudas por cuidado por hijo enfermo "siempre que tienen oportunidad"

Archivo - La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Aina Vidal, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha criticado que las mutuas retiran la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME) "siempre que tienen la oportunidad, tengan razón o no la tengan".

"Las mutuas actúan, a la práctica, como una especie de subpolicía, que se parece más a Torrente que a cualquier otro cuerpo policial, que lo que hacen es retirar la prestación siempre que tienen la oportunidad, tengan razón o no la tengan", ha asegurado la diputada de Sumar Aina Vidal en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Vidal ha puesto como ejemplo el caso de "una criatura de cinco años con un cáncer prácticamente terminal que su madre decide llevarlo un día al colegio para que pueda ver a sus amigos para que pueda también amenizar un poco y que pueda relajarse, salir del hospital, salir un poco de la lógica de los tubos, de las inyecciones y del pastilleo y lo lleva un día al colegio"..

"Eso supuso que la mutua retirara la prestación de la CUME a esa familia porque consideró que si el niño tenía manitas y piecitos para ir a la escuela, por lo tanto, no había necesidad de que recibiera algún tipo de ayuda ni prestación por parte del Estado", ha asegurado.

La diputada de Sumar ha destacado que el Estado "hace tiempo que sabe que la CUME no funciona bien por muchos motivos". Entre ellos, ha mencionado "la gestión de las mutuas y algunos requisitos, como la cuantía de la propia prestación, que es, a todas luces, insuficiente para los padres y madres que tienen que estar en esta situación".

El Ministerio de Seguridad Social, ha añadido, hace tiempo que trabaja en un nuevo reglamento, que ya ha salido de fase de alegaciones. Por ello, le ha pedido al Ministerio que "escuche las reclamaciones que están haciendo las familias, que son lícitas y que además tienen mucho que ver y que entroncan con esta lógica de la reforma" de la Ley de Dependencia de "fomentar un cuidado de calidad".