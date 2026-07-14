El Gobierno aprueba la ley de violencia vicaria, que será un agravante en el Código Penal y no un delito autónomo

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (d), asisten al V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que se celebra hasta el sábado en Maracena (Granada) - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia Vicaria, que será un agravante en el Código Penal y no un delito autónomo.

Fuentes de Juventud e Infancia aseguran que la norma incluye las modificaciones planteadas por el Ministerio de Rego, como la eliminación de la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo que se recogía en un nuevo artículo del Código Penal. En esta nueva versión, la violencia vicaria pasa a ser un agravante de la violencia de género.

De esta forma, señalan que la nueva tipificación impide que las madres protectoras queden en una situación de "inseguridad jurídica, evitando así su criminalización".

Igualmente, exponen que, bajo la máxima de que "un maltratador no puede ser un buen padre", la nueva versión de la Ley contempla que antes de tomar una decisión relacionada con guarda y custodia, la autoridad judicial estará obligada a recabar informe del Ministerio Fiscal y escuchar a los menores de edad.

Asimismo, tal y como ya recogía la norma, cuando existan indicios fundados o cuando un progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro cónyuge o sus hijos, se podrá acordar que la patria potestad sea ejercida de forma exclusiva por el otro progenitor.

A juicio del departamento que dirige Sira Rego, esta nueva Ley, unida a la ampliación de la LOPIVI, "crea una red legislativa que protege de forma más contundente a la infancia frente a las violencias, garantizando así los derechos de niños y niñas y otorgando al Estado un papel claro en su protección".