Irene Montero acusa a Feijóo de "poner en serio peligro a las mujeres" al pretender derogar la ley de solo si es sí

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’.- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "poner en serio peligro a las mujeres" con la pretensión de derogar la ley del solo sí es sí.

En opinión de la dirigente de la formacion morada, el dirigente del PP "quiere lo mismo respecto a las víctimas de violencia sexuales que con los cribados del cáncer de mama en Andalucía, que es poner en serio pelibro a las mujeres". Y ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía que "estén atendido a las víctimas de violencia sexual en barracones".

Para Montero, derogar la Ley de garantía integral de la libertad sexual es "ir contra toda la legalidad internacional que España tiene la obligación de cumplir, desde el Convenio de Estambul hasta la Directiva Europea de lucha contra las violencia machista, ir conra el propio Pacto de Estado contra la violencia de género".

Según la dirigente de Podemos, "cada vez más tribunales en España están reconociendo que, a pesar de la ofensiva judicial y golpista con la ley del sólo sí es sí, ésta es más fuerte contra los agresores que el Código Penal anterior". Por ello, ha reivindicado, "lo que se debe hacer es aplicar la norma, no derogarla".