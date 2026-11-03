EAPN-ES reclama un Pacto de Estado contra la Pobreza, ampliar el IMV y aprobar una prestación por crianza

Archivo - Bolsas con donativos para personas vulnerables. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), integrada por 19 redes territoriales y 24 entidades estatales que agrupan a más de 8.000 organizaciones sociales, ha reclamado a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 29 de noviembre, un Pacto de Estado contra la Pobreza, ampliar el IMV y aprobar una prestación por crianza.

Bajo el lema 'Una mayoría absoluta contra la pobreza', la red defiende la necesidad de "transformar el amplio consenso social en torno a la lucha contra la pobreza en un compromiso político que trascienda las diferencias partidistas y los ciclos electorales".

Para ello, propone avanzar hacia un Pacto de Estado contra la Pobreza y la Exclusión Social, "con objetivos concretos, financiación suficiente y mecanismos de seguimiento y evaluación de sus resultados".

La entidad recuerda que, según el XVI Informe 'El Estado de la Pobreza', 12,6 millones de personas, el 25,7% de la población española, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, "unas cifras que ponen de manifiesto el carácter estructural de la pobreza y la necesidad de adoptar políticas públicas sostenidas en el tiempo y que cuenten con la implicación de todas las administraciones".

Entre sus principales propuestas, EAPN-ES reclama mejorar la normativa del IMV, "ampliando su cobertura a partir de los 18 años, avanzando hacia una prestación no condicionada, aumentando la suficiencia de sus cuantías y garantizando su compatibilidad y complementariedad con las rentas autonómicas y los ingresos procedentes del empleo y de las prestaciones por desempleo".

Asimismo, propone aprobar una prestación universal por crianza para todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

En materia de vivienda, la red pide "reforzar los mecanismos de regulación de los precios del alquiler y ampliar de forma sostenida el parque público de vivienda en alquiler social, con protección pública permanente". También reclama "una protección legal permanente frente a los desahucios" que garantice que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad pierda su hogar sin disponer de una alternativa habitacional adecuada.

También pide políticas específicas para combatir las formas más graves de exclusión residencial, "incluido el sinhogarismo, los asentamientos y las infraviviendas", así como para garantizar soluciones habitacionales a las mujeres, y a niñas y niños víctimas de violencia de género.

En otros ámbitos, EAPN-ES propone incrementar el Salario Mínimo Interprofesional, reforzar "un sistema público de cuidados accesible y corresponsable", garantizar los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y "reforzar la protección frente a la aporofobia".

Para hacer posibles estas medidas, EAPN-ES plantea "una reforma fiscal justa, progresiva y redistributiva, que incremente la contribución efectiva de las grandes fortunas y las rentas más altas".

Finalmente, EAPN-ES insiste en que las personas con experiencia en pobreza deben participar de forma efectiva en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. "La mayoría social contra la pobreza ya existe. El reto es convertirla en una mayoría política comprometida con su erradicación", concluye el documento.