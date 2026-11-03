Interior sitúa en 106.992 los casos activos por violencia de género, de los que 1.046 presentan riesgo alto o extremo

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.992 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuáles 20 están en riesgo extremo, 1.026 en alto, 16.405 en medio y 89.541 en bajo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de octubre de este año 1.355 de las víctimas son menores de 18 años; 26.136 de 18 a 30; 49.268 de 31 a 45; 27.647 de 46 a 64; y 2.586 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 55.026 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.749 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 134 en alto y 1.612 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 14.037 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 20 de ellos en riesgo extremo, 990 en alto y 13.027 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.279; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.587; la Comunidad de Madrid, con 12.827; Canarias, con 6.597; Galicia, con 6.331; Castilla-La Mancha, con 5.955; Murcia, con 5.912; Castilla y León, con 5.713; Baleares, con 4.382; Extremadura, con 3.042; Aragón, con 2.527; Asturias, con 2.375; Navarra, con 2.254; Cantabria, con 1.644; La Rioja, con 948; Ceuta, con 361; y Melilla, con 258.