Planes obligatorios de cuidados en empresas, entre las medidas para las elecciones de la Asociación Yo no Renuncio

Archivo - La fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio, Laura Baena. - VERONICA POVEDANO - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Yo No Renuncio, iniciativa impulsada por el Club de Malasmadres y presidida por Laura Baena, ha propuesto planes obligatorios de corresponsabilidad y cuidados en empresas de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Bajo el lema 'Más conciliación, por favor', la asociación ha presentado 15 medidas de conciliación y corresponsabilidad con las que pide que los derechos de las madres y las familias ocupen un lugar "prioritario" en los programas electorales de los partidos políticos.

El paquete de medidas se ampara en los datos recabados por la propia asociación tras más de diez años de investigación y escucha activa. Según sus cifras, el 82% de las mujeres ha tomado decisiones que han perjudicado directamente su trayectoria profesional al convertirse en madres, ya sea aceptando reducciones de jornada, pérdidas salariales, renuncias a ascensos o cambios de empleo.

Asimismo, el informe de la entidad revela que el 64% de las mujeres asegura llegar agotada a su puesto de trabajo de manera cotidiana por la carga doméstica y el 85% dispone de menos de una hora al día para su autocuidado. Además, siete de cada diez mujeres afirman que tendrían más hijos si contaran con medidas de conciliación.

"No podemos seguir aceptando que ser madre signifique renunciar a oportunidades laborales, a independencia económica o a nuestro propio bienestar", ha enfatizado Laura Baena, quien ha pedido a los partidos compromisos "reales".

Las propuestas de la Asociación se estructuran en tres ámbitos de actuación: laboral, familiar y social, con el objetivo de garantizar una protección integral de las familias y los cuidados.

En el ámbito laboral, la Asociación Yo No Renuncio reclama la implantación de planes obligatorios de corresponsabilidad y cuidados en las empresas, así como incentivos públicos para aquellas comprometidas con la conciliación, acompañados de mecanismos de control y consecuencias ante los incumplimientos.

La asociación también propone proteger las trayectorias profesionales y económicas de las personas cuidadoras, evitando penalizaciones en el empleo, los salarios y las cotizaciones, y garantizar una mayor flexibilidad horaria para atender las responsabilidades escolares, sanitarias y familiares, con permisos retribuidos que no impliquen pérdidas salariales ni recuperación de horas.

SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL TRAS EL PARTO

En el ámbito familiar, pide la ampliación de los permisos por nacimiento a 24 semanas por progenitor y 48 semanas para las familias monoparentales, así como la protección específica de la recuperación tras el parto mediante una situación de incapacidad temporal de 15 días tras un parto vaginal y 30 días tras una cesárea, independiente del permiso por nacimiento.

También aboga por la retribución del permiso parental de ocho semanas, la ampliación hasta los 12 meses del permiso para el cuidado del lactante con plena retribución y la extensión hasta los 16 años de los derechos de adaptación y reducción de jornada para el cuidado de hijos.

Las propuestas incluyen, además, ampliar los permisos retribuidos para atender urgencias familiares, hospitalizaciones y enfermedades graves, con el fin de evitar que las personas trabajadoras tengan que elegir entre cuidar a sus familiares o mantener sus ingresos.

PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

En el ámbito social, solicita una prestación universal de apoyo a la crianza de al menos 100 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, así como la gratuidad universal de la educación infantil de 0 a 3 años, con financiación pública y plazas suficientes.

Por último, las medidas contemplan la necesidad de garantizar una atención pública y especializada en salud mental perinatal durante el embarazo y, al menos, el primer año tras el parto, para que ninguna mujer tenga que afrontar sin apoyo las dificultades emocionales que pueden surgir durante esta etapa.

Desde Yo No Renuncio insisten en que las medidas presentadas "no pueden quedarse únicamente en promesas electorales, sino que deben traducirse en compromisos políticos concretos y en políticas públicas que garanticen el derecho a cuidar sin renunciar".

Por ello, indica que está cerrando reuniones con los partidos a quienes pide que incorporen estas propuestas a sus programas electorales y se comprometan a impulsar un Pacto de Estado por la Conciliación y la Corresponsabilidad, "con financiación suficiente y mecanismos de seguimiento".