El 28% de ucranianos en España está afiliado a la Seguridad Social y un 43% tiene contrato indefinido a tiempo completo

Archivo - Decenas de personas durante una concentración por el 4º aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, en la plaza Sant Jaume, a 24 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 28% de las personas de nacionalidad ucraniana de 16 y más años con documentación de residencia en vigor en España se encuentra afiliado a la Seguridad Social y un 43% de ellos tiene contrato indefinido a tiempo completo, según la última actualización de la estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones.

Según refleja la nota de análisis del OPI a fecha de 30 de septiembre de 2026, la inserción laboral de los nacionales ucranianos se concentra en tres áreas principales de actividad económica: construcción (12.935 personas), seguida de la hostelería (12.921) y el comercio al por mayor y al por menor (8.054).

Las secciones que emplean a mayor número de mujeres son hostelería y actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio; mientras que los hombres presentan un mayor índice de ocupación en la construcción y el transporte y almacenamiento.

El OPI también señala que, a 30 de septiembre de 2026, el número de residentes procedentes de Ucrania en España ha aumentado casi un 9% en el último año y ha alcanzado los 359.118.

Por otro lado, la autorización de residencia de este colectivo corresponde mayoritariamente a la concesión por protección temporal, representando el 74% del total (265.772 personas). Los nacionales ucranianos que poseen una residencia de larga duración representan tan solo el 19% del total (65.700 personas con larga duración nacional y 2.538 con larga duración-UE).

Las autorizaciones de residencia por protección temporal se aprobaron inicialmente en marzo de 2022 a través de la Orden PCM/170/20224, por un periodo de un año. Posteriormente, se han ido prorrogando año tras año a través de distintas órdenes hasta la actualidad, siendo la última fecha de validez el 4 de marzo 2027.

Asimismo, la estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración refleja un trimestre más la prevalencia de mujeres sobre hombres en la distribución por sexos. A 30 de septiembre de 2026, el 58% son mujeres frente al 42% de hombres.

Al igual que en actualizaciones anteriores, entre la población en edad de trabajar de este colectivo predominan también las mujeres, especialmente en la franja de 33 a 49 años, donde su número es considerablemente más alto.

EDAD MEDIA DE 37 AÑOS CON DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA

El OPI recoge que la edad media de las personas ucranianas con documentación de residencia en vigor es de 37 años, aunque señala diferencias entre las personas en posesión de una autorización por protección temporal, cuya edad media es de 34 años, y quienes no se hallan bajo este tipo de concesión de residencia, que elevan su edad media a 46 años.

Con respecto a las provincias de residencia, Alicante, Madrid y Barcelona concentran el 43% de las personas ucranianas con documentación de residencia en vigor a 30 de septiembre de 2026, con 64.167, 45.956 y 44.690 personas, respectivamente. A estas provincias les siguen Valencia (11%) y Málaga (10%).