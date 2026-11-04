Torres fija en 15.000 los migrantes que han retornado a Marruecos y ve "mucho más cerca" la normalidad en Ceuta

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha fijado en más de 15.000 los migrantes que han retornado de Ceuta a Marruecos y ha asegurado que la "normalidad" en la ciudad autónoma está "mucho más cerca" de conseguirse.

"Hoy he trasladado a los miembros del Comité de Situación, que ya son más de 15.000 las personas migrantes que desde el 10 de agosto a hoy ya han retornado a Marruecos, la mayoría de ellos por la acción del Gobierno", ha asegurado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto tras presidir en Madrid el Comité Especializado de Situación sobre la entrada masiva de migrantes de forma irregular a Ceuta el 30 y 31 de julio.

En este sentido, el ministro ha recordado que este miércoles se ha retomado "de manera ordinaria" el Comité de Situación, tras la suspensión del mismo la semana pasada con motivo del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

De la misma manera, Torres ha explicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado en las viviendas de la ciudad autónoma en los últimos días. "Hemos tenido la posibilidad de entrar en las viviendas ante una autorización judicial y muchas personas han sido llevadas al CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) y han retornado a Marruecos, o han terminado en los dispositivos que tenemos en la ciudad de Ceuta", ha apuntado.

En cuanto a los que han retornado de Ceuta a Marruecos, Torres ha reivindicado la "acción" del Gobierno. "¿Por qué? Porque hasta el 20 de agosto, que fue cuando tuvimos el primer dispositivo abierto en la ciudad de Ceuta, apenas 2.000 personas habían retornado", ha precisado.

Desde entonces, ha expuesto que cerca de 13.000 personas han vuelto a su país, "una vez que se les expone los expedientes que van a ser abiertos, que desisten de la solicitud de protección internacional, o hay devoluciones o expulsiones".

Sobre los menores migrantes no acompañados, que ha recordado que el competencia de la comunidad autónoma, el ministro ha cifrado en 3.600 los que han sido identificados y más de 300 los reubicados en la Península. Respecto a los expedientes remitidos a Marruecos, Torres ha avanzado que alcanzan los 100.

DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS

Por otro lado, ha indicado que hay 7.000 plazas en los dispositivos del Gobierno, de las que están ocupadas 5.800. Ante este escenario, ha apuntado que, "en los próximos días", se procederá al desmantelamiento de algunos campamentos. El objetivo ha dicho que es "poder también ir recuperando esos espacios para la ciudad de Ceuta, en el camino de esa normalidad que está mucho más cerca de conseguirse".

"Porque indudablemente, afirmar como algunos hacen, que Ceuta no avanza hacia la normalidad, cuando hay 15.000 inmigrantes menos desde el 10 de agosto, es decir algo falso, es mentir, es una falacia. Por supuesto que se avanza hacia la normalidad porque, repito, hay 15.000 inmigrantes menos que estaban en las calles de Ceuta en el mes de agosto y septiembre y ya han retornado a Marruecos, han sido expulsados, han sido devueltos. Y ese es el camino y el trabajo que vamos a seguir realizando en la ciudad de Ceuta", ha concluido.