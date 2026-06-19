El 36,4% de los españoles con hijo menor de 15 años en 2025 no hizo uso de ningún permiso por nacimiento o cuidado

Archivo - Una familia en el Parque de El Retiro, a 26 de agosto de 2023, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 36,4% de las personas que habían criado algún hijo menor de 15 años en 2025 no hizo uso de ningún permiso por nacimiento (directamente después del nacimiento) o excedencia para su cuidado.

Así se desprende de datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la encuesta de Población Activa (EPA) del módulo sobre conciliación entre la vida laboral y la familiar, correspondiente al 2025.

En este sentido, revela que el 56,3% de las personas hizo uso del permiso por nacimiento, el 0,9% de una excedencia, el 4,8% de ambos y el 1,6% no sabe o no contesta.

Asimismo, refleja que el 65,2% de las 36.170.300 personas con edades comprendidas entre 18 y 74 años en 2025 no tuvo responsabilidades de cuidado de hijos o nietos (propios o de la pareja, menores de 15 años, y que residían en el hogar o fuera de este) ni de familiares (de 15 o más años incluyendo la pareja, que tuvieran alguna discapacidad, estuvieran enfermos o fuesen de edad avanzada).

Mientras, el 20,8% cuidó únicamente de hijos menores de 15 años, el 8,6% de familiares dependientes, el 3,2% de nietos menores de 15 años y el 2,1% tenía responsabilidad de cuidado de hijos o nietos y también de, al menos, un familiar.

Por sexo, el porcentaje de personas con alguna responsabilidad de cuidado fue mayor en las mujeres (37,6%, frente a 31,7% en los hombres). Esta diferencia fue más acusada en el caso de personas que tenían responsabilidad de cuidado de hijos o nietos y, además, de algún familiar o pareja (2,5% mujeres, frente a 1,6% hombres). Y mayor aún en el cuidado de nietos (4,0%, frente a 2,4%).

Teniendo en cuenta también la relación con la actividad, el porcentaje de mujeres con responsabilidad de cuidado fue mayor que el de hombres en todos los casos. Entre los ocupados, 38,3% de hombres frente a 42,1% de mujeres. En parados, 26,4% de hombres frente al 40,4% de mujeres. Y en la población inactiva, 19,2% de hombres frente a 30,4% de mujeres.

SERVICIOS PROFESIONALES PARA HIJOS

Por otro lado, señala que el 17,6% de las personas con responsabilidad de cuidado de hijos propios o de la pareja usó servicios profesionales para todos sus hijos. El 82,3% no los usó para ninguno o solo para alguno de ellos.

En esta línea, el porcentaje de personas que usaron servicios de cuidado para todos sus hijos alcanzó el 19,0% entre los ocupados y disminuyó al 9,8% en los inactivos.

Para las personas que no utilizaron estos servicios, el principal motivo fue la preferencia de organizar el cuidado solos o con su pareja (53,4%), seguido de la ayuda de abuelos, otros parientes o amigos (19,7%), la facultad de los hijos para cuidar de sí mismos (14,2%) y el precio de los servicios (6,7%).

En todas las situaciones de relación con la actividad los mayores porcentajes se dieron en la preferencia de organizar los cuidados ellos mismos, sobre todo entre los inactivos (64,5%).

El 23,4% de los ocupados con responsabilidad de cuidado de familiares o de la pareja lo hicieron entre cinco y 10 horas semanales. Y el 18,7% lo hicieron 40 horas o más.

Por sexo, el porcentaje de hombres fue mayor que el de mujeres cuando los cuidados se realizaron hasta 10 horas semanales. A partir de ese número el orden se invirtió, alcanzando su mayor diferencia en el tramo de 40 horas o más (16,2% en hombres y 20,6% en mujeres).

Por situación profesional, en el intervalo de menos horas el porcentaje de trabajadores por cuenta propia fue mayor que el de asalariados (16,4% y 12,0%, respectivamente). Por el contrario, en el de más horas, el de asalariados fue superior (19,4%, frente a 14,7%).

EL 9,8% ADAPTÓ LA JORNADA LABORAL PARA CONCILIAR

Finalmente, casi tres de cada cuatro ocupados (el 74,6%) que tuvieron alguna responsabilidad de cuidado no realizó ningún cambio laboral para conciliar la vida laboral y la familiar. Un 67,5% no encontró ninguna dificultad especial en su trabajo para conciliar, frente al 9,8% que adaptó su jornada laboral sin necesidad de modificar el número de horas. Y el 4,9% redujo el tiempo de trabajo (pasando de jornada completa a parcial, trabajando menos horas, etc.).

El porcentaje de mujeres que no realizaron ningún cambio para facilitar la conciliación fue inferior al de hombres (67,3%, frente a 82,0%). En cuanto al principal cambio realizado, la mayor diferencia se dio en la reducción del tiempo de trabajo (8,9% para las mujeres, frente a 0,9% para los hombres).

El sector económico con mayor porcentaje de hombres que realizaron algún cambio laboral para conciliar fue Servicios (19,5%) y el de menor porcentaje, Construcción (14,4%). En el caso de las mujeres, Construcción tuvo el mayor porcentaje (42,6%) y Agricultura el menor (24,7%).

Por tipo de asalariados, el principal cambio laboral para conciliar, tanto para los del sector público como para los del privado, fue adaptar la jornada laboral sin necesidad de modificar el número de horas (9,0% en el público y 8,3% en el privado).