PP sobre acoger a menores de Ceuta: "Las CCAA no van a aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que las comunidades autónomas del PP no van a asumir "las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno", en referencia al traslado y acogida de los menores migantes no acompañados que han llegado a Ceuta en los últimos días en medio de la crisis migratoria.

"Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar", ha indicado Ezcurra, este martes, en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press.

Según ha precisado, el sistema de protección de menores es "un sistema nacional" y, por lo tanto, considera que es el "Gobierno de España" el que "tendrá que hacerse cargo".

"Estamos asumiendo que hay en este momento un número indeterminado, ni el propio Gobierno lo conoce, de menores vagando por las calles de Ceuta. Menores por los que el Gobierno no se ha preocupado en los últimos siete días", ha lamentado.

Además, ha calificado de "verdaderamente sorprendente" que la ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, "Elma Saiz, apele a una responsabilidad que su propio Gobierno no ha tenido".

"Preferimos que el Gobierno de España se haga cargo de las consecuencias de sus propias decisiones políticas, con dotación económica y con responsabilidad", ha subrayado, al tiempo que ha precisado que "muchas comunidades autónomas" ya están "completamente colapsadas" y se ha preguntado si en el "nuevo reparto" que propone el Gobierno "van a excluir también por razones políticas a Cataluña y País Vasco".

Además, Ezcurra ha insistido en que primero, el presidente del Gobierno tiene que "volver de vacaciones" y "dar explicaciones" en un "pleno extraordinario".

"El presidente del Gobierno tiene que explicar lo que ha pasado, cuántas personas se encuentran en esta situación y qué va a hacer para que no se vuelva a repetir. Y cuando todo eso suceda, hablaremos de la solución a los problemas que ellos mismos han creado", ha señalado.

Ezcurra ha criticado que el Ejecutivo hable de "una respuesta sin precedentes" y ha dicho que "lo que no tiene precedentes es la irresponsabilidad de un Gobierno que ha llevado a cientos o miles de niños a jugarse la vida en el mar".