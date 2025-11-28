El 40,3% de las mujeres sordas sufre "violencia lingüística" en sus relaciones de pareja, según un estudio

El 40,3% de las mujeres sordas asegura haber sufrido violencia lingüística en sus relaciones de pareja, según una investigación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). - CNSE

El 40,3% de las mujeres sordas asegura haber sufrido "violencia lingüística" en sus relaciones de pareja, según una investigación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Asimismo, el 43,5% de las encuestadas afirma haber soportado comportamientos ofensivos vinculados a su identidad sorda, como por ejemplo impedirles signar sujetándoles las manos, y un 27,4% dice haber visto limitado su acceso a actividades de la comunidad sorda por imposición de su cónyuge.

Alba Prado, experta en Igualdad de Género de la CNSE, ha defendido que violencia lingüística y cultural "debe reconocerse como una modalidad propia de violencia de género con consecuencias claras sobre la dignidad, la autonomía y el bienestar emocional de las mujeres sordas".

Según esta investigación, un 58% de mujeres sordas señala que ha abandonado gestiones sanitarias, educativas o administrativas por dificultades en la comunicación; el 73% dice que cuestionó su capacidad por su forma de comunicarse; y un 66% denuncia que tuvo problemas para contar con intérpretes en situaciones de emergencia.

"Cuando no se garantiza la accesibilidad lingüística, las instituciones contribuyen a perpetuar la violencia", ha advertido Alba Prado.

En el ámbito judicial, el 43,4% de las mujeres encuestadas que denunciaron violencia o agresiones sexuales relata que no contó con intérprete ni mediadora en ningún momento del proceso; el 35,5% se vio obligada a compartirlas con su agresor, y un 32,2% manifiesta que no se sintió comprendida por el personal a cargo.

Para Cristina López, también experta en Igualdad de Género de la CNSE, estos testimonios "ponen de manifiesto una falta de adaptación estructural del sistema --desde cuerpos policiales y juzgados hasta servicios sociales y sanitarios-- a las necesidades comunicativas de las mujeres sordas".