Un 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género, según un estudio de Inserta Empleo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género, según ha revelado el estudio 'Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia', de la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, Inserta Empleo.

Esta es una de las conclusiones que recoge el trabajo que, con una muestra de más de 1.600 mujeres con discapacidad, identifica los recursos existentes, así como los que deberían generarse para apoyar a estas personas.

También revela que el 27,6% de las encuestadas afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia de género vivida, frente al 57,6% que indica que es previa. Mientras, el 13,4% de ellas señala que su salud ha empeorado después de sufrir violencia machista.

Por otro lado, el estudio recoge el miedo a represalias o no ser consciente de que se está viviendo una situación de violencia de género y desvela que esta situación hace que el 34,5% de las mujeres no hayan denunciado y el 4,3% hayan retirado la denuncia, según ha explicado este martes en la presentación del estudio el coordinador de Estrategia de Datos de Fundación ONCE e Inserta Empleo, Luis Enrique Quífez y la coordinadora y desarrolladora del estudio, Cristina Silván Sotillo.

TRATAMIENTOS "ACCESIBLES", ACOMPAÑAMIENTO Y PODER TERAPÉUTICO

También han expuesto distintas recomendaciones, algunas de carácter preventivo y otras para apoyo a las víctimas, al tiempo que han hecho hincapié en la importancia de darle voz a estas mujeres y en la necesidad de adaptar las campañas de sensibilización a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. En esta línea, han pedido recursos y tratamientos accesibles, así como la relevancia del acompañamiento y poder terapéutico que se genera en grupos de mujeres víctimas de violencia de género.

El evento ha tenido lugar en el HUB de Por Talento Digital de Fundación ONCE y ha estado conducido por la directora global de Programas y Proyectos de Inserta Empleo/Fundación ONCE, Ana Pilar Cruz; y ha contado con la intervención Virginia Carcedo, directora de Transformación, Excelencia e Igualdad y secretaria general de Fundación ONCE y secretaria general de Inserta Empleo, quien ha declarado que "estos datos no solo permiten revelar la realidad, todavía desconocida, de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género; también son una herramienta fundamental a la hora de desarrollar políticas públicas que defiendan y protejan los derechos de todas ellas".

Además, durante la presentación se ha celebrado una mesa redonda, titulada 'Una mirada al futuro: visibilidad y prevención', en la que han intervenido la subdirectora de Investigación de FAD Juventud, Anna Sanmartín; el consultor y formador en Areté Activa, Aitor Etxeberria; y la técnica de Inserta Empleo experta en atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, Elisabet Lameiro.

Según han informado, los participantes han reflexionado sobre los pasos a seguir en el futuro para dar respuesta a los resultados cualitativos y se han centrado en la necesidad de seguir recogiendo el dato para saber dónde actuar y profundizar en la prevención, así como en el impacto que ejerce de la violencia de género en la salud mental de las mujeres.

Las conclusiones han corrido a cargo de la responsable de proyectos de Inserta Empleo, Marta García, quien ha destacado la importancia de seguir trabajando en la generación de recursos de atención a la mujer partiendo de la "escucha activa".

Finalmente, el acto de clausura ha contado con la intervención telemática de la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital de ONCE, Patricia Sanz.

Este estudio se enmarca en el proyecto 'Mujeres en Modo ON-VG', que Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, puso en marcha en 2020 con el propósito de acompañar y empoderar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a través de la formación y el empleo.