El 53,4% de los beneficiarios de IMV en febrero de 2026 eran mujeres, según Inclusión

MADRID, 6 Mar.

El 68% de los titulares (551.113) y el 53,4% de los beneficiarios (1.323.208) del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en febrero de 2026 eran mujeres, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, la nómina del IMV ha llegado en febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas. La cuantía media de la prestación es de 545,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros.

En febrero de este año 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 18%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 18,1% (379.731) desde enero de 2025.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha llegado a cerca de 3,5 millones de personas (3.482.781). "La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres", ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

"El Ingreso Mínimo Vital, donde dos de cada tres beneficiarias son mujeres, es una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad. Desde su puesta en marcha, el IMV ha protegido a 1,9 millones de mujeres", ha subrayado.

En la actualidad, según los datos del Ministerio, el 40,9% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.013.102 niños y adolescentes con acceso a esta prestación. En el segundo mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (559.083 hogares, el 69% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 136.680 son hogares monoparentales.

El complemento de ayuda para la infancia supone un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En febrero, 560.800 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 66,1 euros por menor y de 119,9 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Finalmente, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años. Si se exceptúa a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.