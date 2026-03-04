Gobierno y Regularización Ya refuerzan coordinación para garantizar información veraz y frenar bulos de regularización

Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Movimiento Regularización Ya han coincidido en la necesidad de mantener la coordinación con el objetivo de asegurar que la información sobre la regularización extraordinaria de migrantes llegue "correctamente" a la población extranjera y evitar la difusión de bulos.

Así lo han puesto de manifiesto desde Regularización Ya tras mantener este miércoles una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Según ha asegurado Regularización Ya, durante el encuentro, el Ministerio habría reconocido el trabajo y la lucha del movimiento para impulsar la regularización extraordinaria de migrantes.

"La ministra ha reafirmado el compromiso de que la regularización se realizará con todas las garantías, mediante un procedimiento simplificado y con plazos ágiles, con el objetivo de llegar especialmente a las personas más vulnerables", han afirmado desde el movimiento.

De la misma manera, han expuesto que por parte del Ejecutivo han trasladado que las admisiones a trámite podrían resolverse "en aproximadamente 15 días hábiles". Además, Regularización Ya ha reiterado su disposición a seguir colaborando con las autoridades para que el proceso de regularización llegue "a quienes más lo necesitan".

El Ejecutivo sacó a audiencia pública un primer texto, sujeto a cambios, tras pactar la regularización extraordinaria con Podemos para plasmar en un Real Decreto la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por Regularización Ya, que sigue varada en el Congreso. Actualmente, el texto se encuentra en el Consejo de Estado para su dictamen, tras recibir 350 consultas y aportaciones, antes de poder ser aprobado por el Consejo de Ministros.