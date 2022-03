Unas 6.000 mujeres marchan en Madrid bajo el lema 'El feminismo es abolicionista'

Manifestación del Movimiento Feminista de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 6.000 mujeres, y también algunas decenas de hombres, participan en la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid bajo el lema 'El feminismo es abolicionista', según datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno en Madrid.

Esta marcha, separada de la convocada por la Comisión 8M, reivindica la abolición de la prostitución, y se muestra en contra de las leyes de género y la "explotación sexual de los vientres de alquiler". Ha arrancado a las 19:10 horas de la intersección de Gran Vía con la calle Alcalá y terminará en Plaza de España.

Así, miles de mujeres se han congregado tras la cabecera principal con el lema 'El feminismo es abolicionista', y con pancartas en las que se pueden leer lemas como 'Sexo no es género', 'Juego limpio para las mujeres' o 'Contra el borrado de mujeres'; y al grito de 'Abolición de la prostitución', 'Que viva la lucha de las mujeres', 'Aquí estamos las feministas' o 'Dimisión Irene Montero'.

ACABAR CON EL "BLOQUEO" DE LA AGENDA FEMINISTA

El Movimiento Feminista de Madrid ha defendido hacer una marcha diferenciada a la convocada por la Comisión 8M porque quieren acabar "con el silencio y el bloqueo a la agenda feminista".

"Llevamos la agenda feminista a la calle hoy y es nuestro deber acabar con este silencio y bloqueo de la agenda feminista", ha señalado a los medios Ana de Blas, una de las portavoces del Movimiento Feminista de Madrid.

Según De Blas, la prostitución y la pornografía "es incompatible con el principio de igualdad". Por su parte, la exdiputada del PSOE Ángeles Álvarez, ha asegurado que quieren poner en evidencia todo lo que queda pendiente en la agenda feminista. "Violencia contra las mujeres, brecha salarial, lo que podemos conocer como la agenda clásica", ha indicado.

"Pero este año no hemos querido dejar pasar que se estaban promocionando desde otros espacios reivindicativos asuntos que van en contra los derechos de las mujeres --ha precisado--. Ser mujer no es una decisión personal, no es un sentimiento y hoy estamos para dejar claro".

ACUDEN DIPUTADAS Y SENADORAS DEL PP

La mayoría de partidos políticos han optado por acudir a la marcha convocada por la Comisión 8M, salvo mujeres del Partido Popular, que han optado por secundar la convocada por el Movimiento Feminista. Se trata de diputadas y senadoras como Marta González, Rosa Romero, Ana Alós, María José García-Pelayo, Patricia Rodríguez o Verónica Casal. También ha acudido a esta marcha la escritora Lucía Etxebarría.

Las marchas de este año no tienen restricciones para su celebración salvo la utilización de mascarillas y la distancia de seguridad, tal y como informó la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

Se trata de la vuelta de las feministas a las calles de la capital en el Día Internacional de la Mujer desde 2020. El año pasado, la delegación de Gobierno en Madrid prohibió las celebraciones convocadas, lo que obligó a la Comisión 8M a celebrar pequeños actos en los barrios y al Movimiento Feminista de Madrid a realizar una protesta reducida con una pancarta.