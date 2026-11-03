El 68% de mujeres denuncia desigualdad en la conciliación y un 75% percibe sesgos de género en empresas, según FEDEPE

Archivo - La presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, durante el acto de entrega de los XXXII Premios FEDEPE, en el Instituto Cervantes, a 12 de julio de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 68% de las mujeres denuncia desigualdad en la conciliación y un 75% percibe sesgos de género en las empresas, según el VI Barómetro de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE).

El estudio, elaborado sobre una muestra de 988 entrevistas a mujeres trabajadoras mayores de 18 años --tanto por cuenta ajena como autónomas-- de todas las comunidades autónomas, analiza la percepción actual del entorno laboral español. La investigación, presentada este lunes en el Congreso de los Diputados, incluye además este año una representación específica de mujeres con discapacidad.

Entre sus principales conclusiones, un 80,6% de las encuestadas afirma que las mujeres tienen que demostrar más capacidad que los hombres para ser consideradas líderes válidas. Asimismo, un 75,5% sostiene que la cultura empresarial continúa diseñada en torno a modelos masculinos y un 75,1% denuncia la presencia de sesgos inconscientes en los procesos de selección y promoción interna.

Por su parte, cerca de una de cada tres trabajadoras (30,7%) evalúa con una nota menor al seis la actuación de su empresa ante situaciones de embarazo, maternidad o lactancia, y un 14,3% asegura percibir un salario menor al de un hombre en su mismo puesto de trabajo dentro de su entidad. En términos globales, el 52,4% opina que la brecha salarial no ha disminuido en los últimos cinco años.

De la misma manera, el informe revela que el 73,4% de las encuestadas manifiesta la existencia de obstáculos para su desarrollo profesional, encabezados por la sobrecarga en el cuidado de hijos o dependientes (23,8%), disponer de redes de contactos limitadas (22,6%) y la discriminación por edad (22,1%).

En el ámbito del emprendimiento, el 56% de las mujeres autónomas asegura encontrarse con mayores dificultades de acceso a la financiación que los hombres.

Respecto a las situaciones de violencia o abuso en el trabajo, tres de cada diez profesionales (30,7%) afirman haber sufrido o tenido conocimiento de episodios de acoso laboral o sexual. Ante este problema, la investigación destaca la inacción corporativa, registrándose que en dos de cada tres casos las empresas no tomaron ninguna medida al respecto.

El barómetro dedica también un bloque de análisis al impacto en la salud de las trabajadoras y refleja que la carga laboral y familiar afecta a la salud física del 49,7% de las mujeres (porcentaje que se eleva al 75,2% entre las cuidadoras de dependientes) y a la salud mental de un 58,5% (llegando al 80,5% en el caso de las cuidadoras).

"Nos están pidiendo implantar horarios y modelos laborales más flexibles. Nos están pidiendo obligar a las empresas a garantizar igualdad salarial. Nos piden reforzar la educación y la concienciación sobre la igualdad y la perspectiva de género. Nos piden aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos", ha explicado en la presentación de los resultados la directora de Estudios de Mercado y Opinión, Teresa Fernández.

MENOPAUSIA

Por último, un 78,7% de las mujeres encuestadas con menopausia apunta a la falta de un tratamiento "adecuado" para aliviar los síntomas como una barrera directa a su desarrollo profesional.

En este punto, un 90,8% considera que la menopausia sigue siendo un tema "invisible o poco comentado en el entorno laboral y profesional", mientras que el 83,3% coincide en que el miedo a los efectos secundarios retrasa el uso de la Terapia Hormonal de la Menopausia (THM) y un 46,4% señala el precio o la falta de reembolso público de los tratamientos como un factor condicionante.

En este sentido, la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, ha advertido de que "no habrá igualdad real mientras la autoridad de las mujeres siga siendo provisional y siempre pendiente de una nueva prueba".

EL TALENTO, EN "LISTA DE ESPERA"

"El talento de las mujeres no puede seguir en lista de espera, por eso necesitamos criterios de promoción transparentes, pero también revisar cómo se aplican", ha subrayado.

Bujaldón también ha expuesto que quieren que el barómetro actúe "como un termómetro" que señale dónde actuar, en las promociones, en la financiación, en los cuidados y en el poder de decisión. "Queremos que estos resultados lleguen a quienes pueden cambiar las cosas, a empresas, a administraciones y a quienes tienen responsabilidades públicas", ha recalcado.

Por otro lado, la diputada del PP, Carmen Navarro, ha indicado que "el objetivo es decirle a cada mujer que puede llegar tan lejos como su talento, su esfuerzo y sus propias decisiones le permitan". Para ello, ha abogado por políticas públicas "que respondan a problemas reales, que faciliten la conciliación, que apoyen al emprendimiento y que permitan desarrollar proyectos profesionales sin renunciar a su vida personal y familiar".

"No solo los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, sino que es que también tenemos otra obligación, la responsabilidad de no poner más obstáculos a quienes quieren trabajar, emprender y a quienes quieren progresar", ha aseverado.