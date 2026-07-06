El 82% de los padres no cambia nada en su trabajo al tener hijos frente al 68% de las madres, según Funcas

Archivo - El 82% de los padres ocupados en España no modificó sus condiciones laborales al tener hijos, frente al 68% de las mujeres. - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 82% de los padres ocupados en España no modificó sus condiciones laborales al tener hijos, frente al 68% de las mujeres, según un análisis publicado por Funcas a partir del módulo de 'Conciliación de la vida laboral y la familiar' de la Encuesta de Población Activa.

El informe también señala que en el conjunto de los ocupados, el 75% afirma no haber experimentado cambios en el trabajo por motivos de conciliación, con una brecha de 14 puntos entre hombres y mujeres.

Cuando sí se producen cambios, la principal diferencia entre sexos radica en la reducción de jornada. Según el estudio, el 8% de las ocupadas con responsabilidades de cuidado ha pasado a jornada parcial u otro tipo de jornada reducida, frente a solo el 1% de los ocupados varones.

Además, Funcas ha señalado que el cambio más extendido en el conjunto de los trabajadores es la adaptación de la jornada sin modificación del número de horas --como cambios de turno o de horario de entrada y salida--, que afecta al 10% de los ocupados sin apenas diferencias de género.

"La conciliación sigue descansando más en las madres que en los padres, incluso en un contexto de convergencia normativa en el acceso a los permisos de maternidad o paternidad. La sociedad ha avanzado en la institucionalización de la conciliación, pero sigue organizada en torno a la familia y con división de roles por sexos, aunque de manera menos acusada que en el pasado", ha señalado el investigador de Funcas Juan Carlos Rodríguez.

SE IGUALA EL USO DE PERMISOS POR NACIMIENTO

El informe también señala que el uso de permisos por nacimiento se ha igualado entre padres y madres --un 58% y un 57%, respectivamente, en la población de 18 a 54 años que ha criado a algún menor de 15 años--, pero advierte de que los permisos más largos se concentran en las madres. Así, el 59% de los varones refiere permisos de hasta dos meses de duración máxima, porcentaje que se reduce al 7% entre las mujeres. Por el contrario, los permisos de más de seis meses son muy minoritarios entre los padres (7%) y muy abundantes entre las madres (38%).

En cuanto a las dificultades para conciliar, el texto destaca que dos tercios de los ocupados con responsabilidades de cuidados (el 68%) no señalan ninguna dificultad laboral específica, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Entre quienes sí mencionan dificultades, señalan los horarios laborales impredecibles o difíciles y las jornadas laborales largas, ambos citados por el 10% de los encuestados, seguidos de la duración de los trayectos al trabajo (4%) y el hecho de tener un empleo de mucha responsabilidad o agotador (3%).

Por otra parte, el 18% de los encuestados de 18 a 74 años que conviven con hijos menores de 15 años subcontrata servicios profesionales de cuidado para todos ellos. El recurso a estos servicios es más frecuente entre los ocupados (20%) que entre los parados (15%) o los inactivos (11%). Sin embargo, mientras que entre los ocupados el porcentaje se ha mantenido estable en torno al 20% desde 2010, entre los parados se ha duplicado --del 7% al 15%-- y entre los inactivos ha aumentado del 5% al 11%.

"La principal razón para no hacer uso de estos servicios es la preferencia por organizar el cuidado dentro del hogar, que menciona el 54%, y que adquiere un valor máximo entre los inactivos (65%). La segunda razón más mencionada es la de la ayuda familiar (o de amigos), que cita un 19%", ha señalado Funcas al respecto.

En perspectiva europea, Funcas ha señalado los datos de la European Labour Force Survey sitúan a España en el penúltimo puesto de la UE en uso de servicios de cuidado infantil. Según sus datos, en 2018 el 16% de la población española con responsabilidades de cuidado infantil recurría a servicios profesionales para sus hijos, solo por encima de Malta y a 17 puntos de la media de la UE28, que se situaba en el 33%. Los países con mayores tasas de uso -cercanas o superiores al 50%- comparten un rasgo común: un nivel apreciable de gasto público sobre PIB en transferencias monetarias destinadas a familia e hijos.