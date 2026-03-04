Entidades de Iglesia denuncian "nuevas formas de desigualdad" hacia la mujer por la "brecha digital"

Archivo - Dos mujeres durante una concentración de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Madrid, frente a la Catedral de la Almudena. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las entidades integrada en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) han denunciado las "nuevas formas de desigualdad" hacia la mujer provocadas por la "brecha digital", en un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD).

Bajo el lema 'Ante la exclusión, trabajo decente', las entidades eclesiales ponen el foco en un fenómeno "creciente y silencioso", el impacto de las nuevas tecnologías, las plataformas digitales y la inteligencia artificial en el acceso al empleo y a los derechos laborales de las mujeres.

Según indican, "en los últimos tiempos" la digitalización, la introducción de plataformas y la IA "avanzan con rapidez y redefinen el acceso al trabajo, la formación, la participación social y el ejercicio de derechos". Si bien, advierten de que "no todas las personas caminan al mismo ritmo" y añaden que "no disponer de dispositivos, conexión estable o competencias digitales implica quedar fuera de oportunidades laborales, formativas y administrativas".

"Cuando la tecnología se convierte en un filtro que decide quién accede a un trabajo y quién queda fuera, la desigualdad adopta formas más sofisticadas, pero igualmente injustas", advierte la iniciativa.

Según señala, citando datos del IX Informe FOESSA, un tercio de los hogares vulnerables --muchos de ellos encabezados por mujeres-- vive en situación de "apagón digital". En los hogares en pobreza severa, el 35% carece de conexión estable y el 34% no dispone de destrezas digitales suficientes.

Esta realidad, según apuntan, tiene consecuencias directas como que haya mujeres que no pueden inscribirse en ofertas de empleo, iniciar trámites administrativos o regularizar su situación porque las plataformas resultan "inaccesibles o excesivamente complejas".

La situación es "especialmente grave", según añaden, en sectores "feminizados y precarios, como los cuidados o el trabajo en el ámbito rural, donde la falta de tiempo y recursos dificulta adquirir competencias digitales".

En este contexto, ITD reclama a las instituciones públicas y a la sociedad en su conjunto que impulsen "políticas que garanticen recursos, formación y acompañamiento para reducir la brecha digital de género y evitar que la innovación tecnológica se convierta en un nuevo factor de exclusión".

Asimismo, subraya que "el trabajo digno es un derecho inalienable y una expresión concreta de la dignidad humana, y que la tecnología debe estar siempre al servicio de la vida y de la igualdad" y dice que el Papa León XIV "recuerda que la Iglesia está llamada a ser cercana al mundo del trabajo, compasiva y encarnada, para que el anuncio del Evangelio se convierta en presencia concreta de consuelo y esperanza, pero también en palabra profética que recuerde la importancia de garantizar el trabajo para todos".