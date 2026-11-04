El 90% de los estudiantes con autismo ha sufrido bullying en el colegio, según Confederación Autismo España

Archivo - Pasillo en el interior del Colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez estudiantes con autismo ha sufrido acoso escolar durante el curso escolar y en el 60% de los casos alguna de estas situaciones se produce de manera recurrente.

Así lo refleja el estudio de la Confederación Autismo España 'Datos actualizados sobre acoso escolar y autismo 2026. Estudio del fenómeno, resultados y recomendaciones', en el que participaron 259 estudiantes autistas de entre 8 y 20 años, escolarizados en centros educativos españoles y vinculados a entidades de la red de Autismo España.

El trabajo del grupo de personas expertas para avanzar en un marco de resolución de conflictos ante situaciones de acoso escolar pone de manifiesto "la necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos agentes implicados y garantizar respuestas más eficaces y especializadas".

Aunque no se encontraron diferencias significativas en función del sexo, sí aparecieron algunas diferencias entre contextos educativos que apuntan a que, en la actualidad, "ninguna etapa educativa o modalidad de escolarización está libre de maltrato para el alumnado autista".

Por ello, los expertos insisten en que "promover espacios más comprometidos con una mejor convivencia escolar es responsabilidad de todos los centros educativos".

Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio de Autismo España sobre participación social del alumnado autista, que analiza y estudia dimensiones como las oportunidades de interacción, las relaciones positivas y negativas con iguales, los apoyos y el sentido de pertenencia.

En conjunto, el estudio pone de manifiesto que el maltrato entre iguales no solo es frecuente entre el alumnado autista, sino que a menudo "es recurrente, adopta varias formas simultáneamente y tiene en la exclusión social una de sus manifestaciones más relevantes".

Los resultados subrayan la necesidad de comprender estas experiencias en relación con la participación, las relaciones entre iguales y el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa.

La presencia del alumnado autista en las aulas españolas no deja de crecer. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, correspondientes al curso 2024-2025, ya hay más de 108.000 estudiantes autistas identificados en las enseñanzas no universitarias de régimen general, lo que representa el 1,30 % del alumnado total y cerca del 34 % del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.