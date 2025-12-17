Abascal critica la regulación de la profesión de agentes de igualdad: "Burocracia inútil para adoctrinarte"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una entrevista con Europa Press en la sede del partido, en Madrid (España) a 4 de agosto de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para regular la profesión de los agentes de Igualdad, a los que se ha referido como "una nueva casta de funcionarios ideológicos".

"Burocracia inútil pagada con tus impuestos para adoctrinarte", ha escrito Abascal en un mensaje, recogido por Europa Press, en su perfil de la red social X en la que ha cuestionado que el Gobierno apruebe la medida "mientras familias españolas no llegan a fin de mes".

Según Igualdad, la regulación de esta profesión tiene como objeto "evitar el intrusismo profesional y garantizar la calidad de los servicios relacionados con la igualdad".