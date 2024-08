Adolescentes con parálisis cerebral denuncian la soledad que sienten en clase: "Hay profesores que no muestran interés"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Gema Canales y Laura Taño, dos adolescentes con parálisis cerebral de quince y dieciséis años respectivamente, han denunciado la soledad que sienten en el instituto debido a su discapacidad y a que no pueden comunicarse como el resto de sus compañeros.

"Había profesores de apoyo que me ayudaron bastante y otros no mostraban mucho interés por mi forma de comunicarme y en muchas ocasiones no me sentía comprendida", ha lamentado Gema, una joven de dieciséis años con parálisis cerebral y sin capacidad de lenguaje oral que ha marcado un hito en la educación española al ser la primera estudiante con esta discapacidad que supera la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) junto al resto de sus compañeros, gracias a la ayuda de tecnologías de apoyo.

En un vídeo difundido a los medios, recogido por Europa Press, la joven cuenta su experiencia durante su etapa en Educación Secundaria Obligatoria y sobre cómo ha sido el paso de Primaria a la ESO.

Así, asegura que en Primaria "todo fue un poco más fácil", ya que tuvo uno apoyos que le ayudaron "mucho" y le hacían "sentir bien", aunque en Secundaria "la historia cambió": "Mi sensación era que no les importaba mucho mis adaptaciones porque estaban un año y al año siguiente no".

"Me sentía un poco sola, por eso ahora no tengo ganas de seguir estudiando en un sistema que no me entiende. Voy a luchar para que tengamos la educación de calidad que merecemos", ha aseverado Gema.

Su historia ha inspirado la creación de la Fundación Gema Canales, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias, a través de apoyo emocional, servicios de atención temprana y terapias que ayudan a estas personas a alcanzar su máximo potencial.

Por su parte, Laura, una chica de Jaén nacida en 2009 con parálisis cerebral infantil, relata cómo se siente cada día cuando chicos que han sido sus compañeros desde Infantil pasan a su lado sin decirle "ni una sola palabra". "Yo sufro a diario este tipo de discriminación", ha lamentado.

Laura acaba de terminar tercero de la ESO con éxito y sin problemas y, tras las vacaciones de verano, empezará cuarto de la ESO.

"Imaginaos que un día os despertáis y el mundo que conocíais se vuelve gris, que las personas de tu alrededor dejan de hablarte sin tú saber qué ha podido pasar. Ya no tienes amigos y no entiendes qué has hecho para que esto suceda, pues así me siento yo", ha explicado la joven.

Laura manifiesta que sólo es una chica de quince años que hace las cosas de manera diferente, que tarda un poco en hablar, que puede hacer las mismas cosas que hacen el resto de alumnos y que se siente "sola".

DIFICULTADES DE LAURA DURANTE SU ETAPA ESCOLAR

La madre de Laura ha denunciado las dificultades que ha tenido su hija durante su vida escolar, como el miedo, la soledad y el no saber actuar con ella. "En el instituto se encuentra sola, no tiene acompañamiento de ningún niño de su edad", afirma.

Durante la etapa escolar, según indica, la joven tiene cubiertas las necesidades básica pero "no hay una persona que esté especializada y que sepa manejar sistemas de comunicación alternativa". "De todo ello me he ido encargando yo a lo largo de su etapa escolar pero sin tener unas nociones de pedagogía porque yo solo soy una madre", recalca.

El caso de Gema o Laura no sólo son un triunfo personal, sino un ejemplo inspirador para el sistema educativo y la sociedad en su conjunto, ya que su éxito pone de manifiesto la importancia de la tecnología en la educación inclusiva para abrir nuevas posibilidades para otras personas con discapacidad.

La familias de alumnos con parálisis cerebral reclaman una 'vuelta al cole' realmente inclusiva y hacen un llamamiento a la movilización para "eliminar las trabas que hay para los niños con capacidades diferentes".

Los niños con parálisis cerebral, que son uno de cada 500 niños que nacen, en la mayor parte de las ocasiones no tienen afectadas sus capacidades intelectuales, solo las motoras. Sin embargo, por su condición se ven relegados de la sociedad y privados de su infancia/ adolescencia y de una educación como los demás, cuando simplemente gracias a un comunicador podrían estar escolarizados con normalidad.

