Alegría afea al PP que le exija condenar "palabras machistas" de Puente: "Como mujer, me repugna"

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reprochado al Partido Popular que genere "dudas" sobre las mujeres que, como hizo ella, han denunciado ser víctimas de insultos y de agresiones verbales "absolutamente machistas".

Así lo ha manifestado este martes Alegría en el Pleno del Senado al ser preguntada por la senadora del Grupo Parlamentario Popular Rosa María Gallego sobre si condena las "palabras machistas" del "ministro tuitero" Óscar Puente al llamar 'testaferro con derecho a roce' a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Condene aquí y ahora estas palabras machistas de su compañero. Es insultante que ministros digan cosas de este tipo. Es insultante que la víctima de La Manada y miles de mujeres vean a sus agresores en la calle o cómo se reducen sus penas por su indigna ley. Insultante las lecciones de feminismo de Ábalos", ha reprochado la 'popular'.

Ante estas palabras, Alegría ha criticado a la senadora del PP por "cuestionar" a las mujeres que han denunciado ser víctimas de insultos y de agresiones verbales absolutamente machistas.

"Es a las mujeres a las que recibimos este tipo de insultos, ese tipo de señalamientos, a las que ustedes nos piden explicaciones y formulando este tipo de preguntas lo que hacen es inyectar un halo generando dudas sobre las mujeres que denunciamos este tipo de conductas. Yo, sinceramente, le tengo que reconocer que me sorprende", ha señalado.

En este punto, la portavoz del Gobierno ha replicado que en el Partido Popular "empezaron como aprendices de Vox en esta materia y desgraciadamente han superado al maestro". "Traigan aquí las preguntas que ustedes consideren. A mí, desde luego, como política, me avergüenza. Como ciudadana, me abochorna. Y, desde luego, como mujer, me repugna", ha sentenciado.

Alegría ha añadido que en el PP "no tienen límite" y que "tienen una magnífica capacidad para ir de mal en peor hasta el bochorno definitivo".

"Haciéndome esta pregunta es darle vida o darle sentido a una estrategia absolutamente bochornosa y vergonzosa que ha puesto en marcha el Partido Popular. Ustedes han sido quienes han encendido el botón de los insultos y de las patrañas hacia mi persona, concretamente desde el PP en Aragón", ha afirmado la ministra socialista.

La senadora del PP también ha preguntado a Alegría si condena que diputadas y senadoras del PP recibieran cartas anónimas "llenas de odio, amenazas, insultos machistas"; las palabras de José Luis Ábalos al decir de Noelia Núñez, diputada y concejal de 33 años, 'no sabemos cuáles son sus méritos para tanta ocupación'; o que a Ayuso le hayan llamado "ida, loca, corrupta, fascista o asesina": "Han alentado y celebrado el escrache sufrido en la Complutense y eso que ella no imparte una cátedra sin estudios".