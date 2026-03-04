4 "amenazas" para los derechos de la mujer: leyes represivas, discursos de odio, tecnología y movimientos contrarios

Archivo - Sede de Amnistía Internacional, a 20 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

Amnistía Internacional ha alertado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, de "amenazas" para derechos de las mujeres, entre las que ha asegurado que figuran leyes "represivas" o los discursos de odio.

En concreto, ha advertido de cuatro alertas sobre "cómo el auge de las prácticas autoritarias está poniendo en peligro los derechos de las mujeres en todo el mundo" y enumera los países Estados Unidos, Argentina, Rusia, Irán, Afganistán, Arabia Saudí o Marruecos, entre otros.

"Hemos lanzado cuatro alertas: las leyes represivas, el crecimiento de movimientos contrarios al reconocimiento de los derechos de las mujeres, el aumento de los discursos del odio y la incitación a la violencia y las facilidades que da la tecnología para ejercer esta violencia, pero desgraciadamente, hay muchas más", ha señalado la responsable del trabajo sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España, Beatriz Martos.

En este sentido, la organización ha recordado a los Gobiernos que tienen la obligación de combatir "todas las formas de discriminación y violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas", incluidos los discursos de odio y de incitación a la violencia, también los de los "movimientos antiderechos".

"No podemos seguir pensando que las prácticas autoritarias van a llegar: ya están aquí. El mundo entero está siendo testigo de la peligrosa deriva del presidente Trump que ya ha desembocado en una emergencia de derechos humanos. Y esas prácticas tienen una especial consecuencia sobre las mujeres y las niñas en todo el mundo", ha indicado Martos.

En esta misma línea, Amnistía Internacional se ha referido a Afganistán como el "mejor ejemplo" ante "leyes represivas para controlar a las mujeres". Así, ha explicado que en este país "las mujeres no pueden salir a la calle libremente, ni trabajar, estudiar, expresarse o participar en la política". Además, ha apuntado que, desde la llegada de los talibanes al poder, "las mujeres y las niñas han seguido siendo objeto de persecución por motivos de género, enfrentándose cada día a restricciones aún más severas".

En cuanto a Irán, ha defendido que es un "claro ejemplo de país donde las prácticas autoritarias tienen un impacto directo en los derechos de las mujeres y niñas".

También se ha referido a Cuba, donde ha recalcado que "las mujeres sufren formas específicas de represión por parte de agentes estatales que constituyen violencia estatal de género, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual, y uso de la maternidad, las labores de cuidado y las amenazas contra sus familiares como mecanismos de intimidación y control".

Por otro lado, sobre Marruecos, ha expuesto que la activista marroquí feminista y atea, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, Betty Lachgar ha sido llevada a juicio por "blasfemia" tras calificar al islam de religión "fascista y misógina".

Asimismo, Amnistía Internacional ha puesto como ejemplo las prácticas de Arabia Saudí, "un país donde la tutela masculina, a pesar de las reformas, sigue vigente, limitando gravemente la libertad de las mujeres y perpetuando la discriminación", así como las de Estados Unidos, al que ha acusado de haber llevado a cabo "ataques y cuestionado la identidad de género, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTI".

Finalmente, la organización ha criticado los "profundos retrocesos" de Argentina. "Por primera vez en casi cuatro décadas, el país carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género, y el presupuesto destinado para atender esta cuestión se redujo en un 89% desde 2023", ha afirmado.

De la misma manera, Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto que el acceso al aborto "es uno de los derechos más cuestionados por los movimientos antiderechos en países que lo restringen, y atacan a sus defensoras o a quienes lo facilitan", como ha dicho que es el caso de Afganistán, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia, con políticas que "redujeron" el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

LA TECNOLOGÍA, "AMENAZA CRECIENTE"

Por otro lado, la organización ha mostrado "preocupación" sobre "cómo la tecnología allana el camino para la vigilancia y la violencia de género a través de discursos nocivos". Además, ha subrayado que "supone una amenaza creciente para mujeres que ejercen su derecho a la participación en la esfera pública".

Del mismo modo, ha cargado contra las empresas de las redes sociales, a quienes ha acusado de operar "con un poder incontrolado" y de haber reducido "las salvaguardias destinadas a evitar daños a las personas más marginadas y en situación de riesgo". También ha asegurado que han "seguido aplicando un modelo de negocio que prioriza sistemáticamente la viralización por encima de todo, lo que permite la difusión de contenidos violentos y cargados de odio".