Igualdad lanza la campaña por una masculinidad más libre, diversa y feminista ante "ola reaccionaria": "Por huevos"

El Ministerio de Igualdad ha lanzado este jueves la campaña 'Por huevos', con el actor Paco León como protagonista, donde aboga por una masculinidad más libre, más diversa y más feminista y "ante la ola reacciónaria" y "negacionista que "muchos hombres" están comprando a través de las redes sociales, según ha avanzado la titular del departamento, Ana Redondo.

De este modo, con el lema 'Vamos a cambiar lo que significa tener huevos. Por huevos', Igualdad se dirige a toda la sociedad y "especialmente" a los hombres y a los jóvenes. La campaña se difundirá en prensa, radio, televisión, espacios exteriores y en redes sociales.

Asimismo, Redondo ha indicado que la iniciativa pretende "abrir las identidades" y generar un debate sobre la "identidad masculina". "No hay una única identidad y esa identidad masculina no puede estar incapacitada por roles tradicionales de género que, muchas veces, impiden que toda la complejidad de una identidad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo pueda expresarse. Una identidad compleja en la que, también, el rol del cuidado, el rol de la igualdad y la asunción de la sensibilidad tienen que tener cabida", ha señalado.

En las imágenes de la campaña se muestra a Paco León en una cocina rodeado de gallinas cocinando una tortilla, al tiempo que anima a los jóvenes a "defender lo correcto". "Tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada o atreverte a decirle a tu colega que, si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias", expone el actor en el spot.

Igualmente, León agrega que "tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca" y que "llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más". "Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos", concluye. Además, en la imagen que cierra el anuncio, Igualdad clama "por una masculinidad más libre, mas diversa y más feminista".

PRETENDE "LIBERAR" Y "QUITAR ETIQUETAS"

En esta misma línea, Redondo ha expuesto que la campaña pretende "liberar" y de "quitar etiquetas". "Es que la igualdad no sólo nos libera a nosotras, es que también libera de ese rol tradicional, de ese por huevos que trae causa, de una testosterona malentendida, de una dominación, de un rol de género muy muy marcado que a muchos hombres les daña y les dificulta ser lo que quieren ser y cómo se sienten", ha apuntado.

También ha señalado que sigue existiendo una brecha de género en las tareas domésticas y los usos del tiempo. "Casi el 60% de los cuidados recaen en las mujeres. Son fundamentalmente las que asumen los cuidados de toda la familia, de mayores y de menores. Creíamos que de alguna manera esa preocupación tenía que estar también incorporada a la campaña", ha dicho.

La campaña responde también a estadísticas "preocupantes" que señalan que, entre los hombres jóvenes, el apoyo al feminismo ha pasado del 54% en 2019 al 41% en 2023; y a la igualdad de género del 70% al 50%, según datos del informe juventud en España 2024, del que se desprende, además, que el 23% de los hombres jóvenes y una de cada ocho chicas niegan la violencia de género.

Por su parte, la secretaria de Estado, María Guijarro, ha preguntado "¿qué es ser hombre en estos tiempos?". "Y desde pequeños, a los hombres, se os enseña a ocupar ciertos roles. Se les enseña a ocupar ciertos roles, ciertas jerarquías. Se les enseña a tener huevos. Y la pregunta es, ¿con huevos se nace o se hace? A mí me parece una pregunta provocadora, potente, que es lo que pretendemos con esta campaña, cambiar ese significado", ha añadido.

Guijarro también ha celebrado el papel de Paco León en el spot y ha expuesto que el mensaje que manda ofrece a los hombres la posibilidad de "romper con las jerarquías" que les han "impuesto" desde pequeños. "Y que, tal vez, tener huevos no es imponerse y tirar para adelante sin respetar. Sino que tener huevos es esto que dice Paco León, repensarse, transformar su mentalidad, cuestionarse y llegar a cambiar", ha destacado.