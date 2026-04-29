Una 'app' permitirá a la comunidad educativa diagnosticar como de accesible es su centro para alumnos con sordera.- FIAPAS

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas - FIAPAS ha presentado este miércoles la 'app' FIAPAS (RA). Colegio Accesible, gratuita y disponible en iOS y Android, que permitirá a los docentes y a la comunidad educativa diagnosticar el nivel de accesibilidad de su centro para personas sordas.

En concreto, la 'app' permitirá conocer cómo debe ser un centro educativo accesible, diagnosticar el estado de sus infraestructuras y metodologías e identificar las mejoras concretas que es necesario implementar.

En el acto de presentación, la presidenta de la Confederación, María Carmen Sacacia, ha recalcado que en FIAPAS entienden que la innovación es "una herramienta al servicio de los derechos", en este caso a la educación. "Sabemos que contar con medidas de accesibilidad, con productos de apoyo a la audición suficientes, y en el momento adecuado, y con profesorado formado y especializado, marca la diferencia", ha señalado.

El proyecto ha contado con el apoyo de la Fundación ONCE y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En la presentación, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Alberto Durán, ha subrayado el carácter "estratégico" de apoyar y promover herramientas innovadoras como esta.

"En los colegios nos jugamos mucho y en el caso de la discapacidad, somos responsables de que no haya barreras. Debemos de concienciarnos sobre la importancia de garantizar entornos accesibles. Una aplicación como la que hoy presenta FIAPAS es un recurso importante para conseguir una sociedad más inclusiva", ha destacado.

Por su parte, el director general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio, Javier Rodríguez, ha afirmado que la inniciativa es "necesaria, innovadora y está muy alineada con el camino" que quiere llevar Educación. "El ruido es una barrera invisible que amplifica las desigualdades, especialmente las del alumnado con discapacidad auditiva y recursos como este, ayudan a garantizar una educación en igualdad de condiciones", ha recalcado.

Además, Carolina Der, oficial técnica del programa del cuidado del oído y la audición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido que "más de 1.000 millones de jóvenes en todo el mundo" están en riesgo de sufrir pérdida auditiva como consecuencia de la exposición al ruido, "una realidad que también afecta al ámbito educativo, donde los niveles acústicos en las aulas superan con frecuencia los umbrales recomendados".