Este es el listado actualizado de entidades colaboradoras de Extranjería que ayudan a migrantes en la regularización

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 entidades sociales están acreditadas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería para ayudar a migrantes en el acceso a la regularización extraordinaria de extranjeros.

Así se desprende del documento actualizado con fecha de este martes publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que incluye las entidades sociales acreditadas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.

El listado, consultado por Europa Press, recoge las entidades colaboradoras por provincia. Todas ellas pueden informar sobre el proceso extraordinario de regularización, acreditar la situación de vulnerabilidad y la presentación telemática de solicitudes.

Entre las entidades acreditadas en el Registro de Colaboradores de Extranjería se encuentran organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem, Red Acoge, Servicio Jesuita Migrante, Fundación Cepaim o Cáritas, junto a una amplia red de colectivos locales que trabajan directamente sobre el terreno. También forman parte sindicatos y plataformas sociales que refuerzan la cobertura en ámbitos laborales y comunitarios.

El listado oficial incluye además una gran diversidad de entidades repartidas por todo el país, como Huelva Acoge, Málaga Acoge, Granada Acoge, Fundación La Merced Migraciones, Asociación Rumiñahui, Fundación Cruz Blanca, Provivienda, Asociación Columbares, Fundación Altius España o la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). También destacan organizaciones como Andalucía Acoge, CEAIN, Fundación San Ezequiel Moreno, ONG Rescate Internacional, o Movimiento por la Paz (MPDL), entre muchas otras.

A este tejido se suman entidades especializadas en distintos ámbitos, como Mujeres Unidas Entre Tierras, Asociación Mujeres Palante, Asociación Por Ti Mujer o Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo, centradas en el acompañamiento a mujeres migrantes. Asimismo, existen colectivos enfocados en la inserción laboral y el desarrollo comunitario, como Fundación Federico Ozanam, Asociación Eslabón, Fundación Juanjo Torrejón o la Asociación Proyecto Jaén Solidario.

De la misma manera, forman parte del registro organizaciones como Mescladís, Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, Asociación Creando Huellas, Asociación Rayuela o Fundación Red Íncola, así como entidades vinculadas a la defensa de derechos como la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) o SOS Racismo.

Muchas de ellas operan en barrios, centros comunitarios y espacios de atención directa, lo que les permite detectar necesidades y ofrecer soluciones personalizadas.

El Gobierno aprobó en marzo la creación de un Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, con el objetivo de permitir a sindicatos y organizaciones sociales presentar y gestionar trámites administrativos de migrantes ante la Administración.

Por provincias, Madrid y Barcelona son las que más entidades aglutinan, con más de 40. Entre ellas, se encuentra la asociación LGTBI+ Arcópoli, las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y la Asociación Red de Migración, Género y Desarrollo.

En el listado aparecen entidades en La Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Vizcaya, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Guipúzcoa, Gerona, Granada, Huelva, Baleares, Jaén, La Rioja, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.