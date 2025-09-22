Día Internacional Contra La Explotación Sexual Y El Tráfico De Mujeres, Niñas Y Niños, Que Se Celebra Este Martes 23 De Septiembre. - APRAMP

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) detectó en el primer trimestre de 2025 un total de 4.229 personas en situación de riesgo de explotación y trata, de las que el 30% de las atendidas manifestaron haber sido explotadas siendo menores de edad.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, niñas y niños, que se celebra este martes 23 de septiembre.

En este sentido, APRAMP ha alertado que las redes sociales y los espacios digitales similares son "donde más se producen las acciones de captación y coacción de las víctimas". "Espacios que, desde la pandemia de 2020, se configuran como el terreno perfecto para la explotación sexual, especialmente de niñas, adolescentes y jóvenes porque en ellos se da una impunidad prácticamente total para los tratantes y explotadores", ha advertido.

Por ello, ha llamado al "compromiso de todas las administraciones para desarrollar y garantizar un marco legal que posibilite el desarrollo de políticas públicas integrales que den alternativas reales y sostenibles para que las mujeres y niñas recuperen su dignidad y se restituyan sus derechos".

En esta línea, ha reivindicado una Ley Integral contra la trata y la explotación con enfoque de derechos humanos, género, infancia y discapacidad. También ha pedido prevención y sensibilización social, para "desmontar la demanda y visibilizar a tratantes y explotadores".

Por otro lado, ha reclamado protección y atención integral a las víctimas, "garantizando alternativas reales para su recuperación y autonomía", así como el reconocimiento del papel de las entidades especializadas, "asegurando su acreditación y sostenibilidad".

"MIRAR HACIA OTRO LADO NO ES UNA OPCIÓN"

"Hoy volvemos a atrevernos a mirar de frente a esta realidad y alzar la voz para decir alto y claro no a la explotación de mujeres y niñas. Porque ninguna persona es mercancía y mirar hacia otro lado no es una opción", ha subrayado.

También ha recordado que "mirar hacia otro lado equivale a complicidad". Así, ha exigido un "compromiso firme" de la sociedad y de las administraciones públicas "para acabar con la explotación sexual y garantizar que todas las víctimas y supervivientes recuperen su libertad y dignidad".

"La trata y la explotación sexual son un negocio criminal que destruye vidas y perpetúa la desigualdad hacia las mujeres y niñas. No podemos normalizar ni aceptar esta industria de violencia y abusos. Hoy levantamos la voz para decir alto y claro: ninguna persona es mercancía ni está en venta", ha concluido la directora ejecutiva de APRAMP, Rocío Mora.