Armengol se compromete a "trabajar sin descanso" para acabar con la violencia machista

La diputada socialista y expresidenta de Baleares, Francina Armengol durante la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, a 17 de agosto de 2023, en Madrid (España).

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se ha comprometido este jueves a "trabajar sin descanso" para acabar con la violencia machista en su discurso ante el pleno de la Cámara Baja en sus primeras palabras como tercera autoridad del Estado.

"La peor lacra de nuestra democracia es que las mujeres somos maltratadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujeres", ha dicho, recordando la "insoportable cifra" de 35 asesinadas en lo que va de año y fijándose como "primer compromiso" como presidenta del Congreso "trabajar sin descanso" para acabar con la violencia contra las mujeres.

Armengol ha arrancado su discurso mostrando su solidaridad con los afectados por el incendio de Tenerife, alertando de que "las democracias están sufriendo la erosión de fuerzas que quieren acabar con ellas desde dentro", pidiendo medidas ante la "emergencia climática" y conjurándose contra la violencia machista.

También ha tenido una mención para las futbolistas de la Selección Española que han "tumbado el techo de cristal" y están haciendo historia en Nueva Zelanda y Australia". "Ellas, como tantas otras mujeres a lo largo de nuestra historia, nos dan esperanza, dan esperanza a los jóvenes, nos hacen creer que podemos ganar un futuro mejor", ha dicho.

"Yo me comprometo a trabajar para que no sea una anécdota que la Presidencia del Congreso la ejerza una mujer. Yo me comprometo a trabajar para mejorar nuestra democracia", ha añadido citando también a la filósofa María Zambrano: "Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona", ha concluido.