Ascienden a 24 las mujeres víctimas de violencia machista este año tras confirmar Igualdad el caso de Málaga

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 24 y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un crimen machista en Málaga.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 51 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 56 años, este viernes 5 de junio. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con cinco. Le sigue la Comunidad Valenciana, con cuatro; Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid y Navarra, con dos; y Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con una cada una.

En total, 15 de los 24 asesinatos por violencia machista (62,5%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en seis de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La estadística también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2020, con 24 mujeres asesinadas igualmente.

El hallazgo de los cuerpos ha tenido lugar sobre las 07:30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.