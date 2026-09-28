Ascienden a 40 las asesinadas por violencia machista este año tras confirmar Igualdad casos en Sevilla y Alicante

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 40 y a 1.381 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos nuevos crímenes machistas, uno de ellos ocurrido en Sevilla y otro en Alicante.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Sevilla, se trata de una mujer de 47 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 66 años, el sábado 26 de septiembre. La víctima tiene un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Mientras, la víctima de Alicante es una mujer de 33 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 40 años, este domingo 27 de septiembre. No tenía hijos menores de edad, ni existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 11. Le sigue la Comunidad Valenciana, con seis; la Comunidad de Madrid, con cinco; Cataluña, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

En total, 28 de los 40 asesinatos por violencia machista (70%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en ocho de ellos (20%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 51 mujeres asesinadas en el mismo periodo.