Asepeyo lamenta que algunas familias se hayan quedado sin ayuda por hijo con enfermedad y dice que ha de cumplir la ley

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mutua Asepeyo ha lamentado la situación de las familias a las que se ha denegado la prestación por hijo con enfermedad grave por haber cumplido sus hijos 18 años antes de que se modificara la ley para ampliarlo a 23 años, y dicen que hasta que no se introduzca una disposición que regule estos casos, no pueden sino "cumplir la ley".

"Mientras esta situación no sea regulada, Asepeyo, como entidad colaboradora con la Seguridad Social, ha de cumplir la legislación vigente", subraya la mutua en un comunicado, después de que la madre que impulsó la extensión de esta prestación, Isabel González, explicara a Europa Press que la mutua le ha denegado la prestación por haber cumplido su hija 18 años antes de cambiarse la ley.

Desde Asepeyo lamentan "la situación en la que se encuentra la familia, así como la de otras que se pudieran ver afectadas por las mismas circunstancias".

Según recuerda la mutua, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, modifica la duración máxima de percepción de la prestación del cuidado de menores por cáncer o enfermedad grave hasta el cumplimiento de los 23 años.

Si bien, Asepeyo precisa que para aquellas prestaciones extinguidas con anterioridad a esta modificación, y cuyo motivo de extinción hubiera sido que el menor alcanzó los 18 años, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento, la ley no ha previsto disposición que posibilite de nuevo el acceso a la prestación.

Fuentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social han explicado a Europa Press que están trabajando para introducir una disposición transitoria en la ley que permita a las mutuas reponer esta ayuda a las familias afectadas.

Así lo avanzó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hace una semana en el Congreso de los Diputados cuando señaló que "para evitar perjuicios no deseados, se trabaja en introducir una disposición transitoria" que permita reponer esta ayuda a las familias en esta situación.

Isabel González, madre de una joven con Atrofia Muscular Espinal (AME) y un 100% de discapacidad, que lanzó una petición en la plataforma Change.org en 2019 con la consiguió más de 100.000 firmas para que se ampliara la prestación por cuidado de menores afectados por enfermedades graves, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que se siente "decepcionada" y "engañada".

"Me siento super decepcionada con el director general de la Seguridad Social, con el ministro, vio a mi hija, vio todo de primera mano, y me siento engañada, me siento cansada, llevo cuatro años luchando por esto y ahora me siento defraudada, están lucrándose del dolor ajeno", ha denunciado Isabel González, en declaraciones a Europa Press.

En la carta de su mutua colaboradora con la Seguridad Social ASEPEYO, a la que ha tenido acceso Europa Press, se explica que se acuerda "denegar" la ayuda por cuidado de menores afectados por enfermedad grave ya que dicha prestación estaba "extinguida con anterioridad a modificarse la edad máxima de 23 años".

La mutua añade que la prestación "no podrá solicitarse nuevamente dado que el reconocimiento de la prestación es para menores de 18 años". La hija de Isabel alcanzó la mayoría de edad el pasado 15 de julio de 2021.

Además, esta madre no comprende que a otras familias en su misma situación les han aprobado el subsidio. "En un grupo de padres con hijos de las mismas edades, han venido dos aprobadas y dos denegadas", ha detallado.

Tal y como explicaba esta madre en la petición lanzada en Change.org, cuando los hijos con enfermedades graves se van haciendo cada vez más mayores es cuando necesitan de un mayor cuidado. De acuerdo con la ley, los cuidadores de un hijo en esta situación pueden reducirse la jornada de trabajo en, al menos, un 50%.