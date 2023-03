Autismo España y Fundación Gmp lanzan una campaña sobre la diversidad del autismo: "Tienen en cuenta nuestra voz"

Cada 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, edificios y monumentos de todo el mundo se iluminan de azul en apoyo al colectivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Autismo España y Fundación Gmp han presentado, con el apoyo de la Fundación ONCE, la campaña 'Llamémoslo por su nombre', una iniciativa que busca visibilizar la diversidad del autismo que sufren más de 470.000 personas en España, como han explicado sus impulsores en la rueda de prensa de presentación este lunes 27 de marzo, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada 2 de abril. "Tienen en cuenta nuestra voz", afirman los protagonistas de los spots.

La directora de comunicación y Relaciones Internacionales de la Confederación Autismo España, Amparo Rey, ha destacado que, según datos europeos, una de cada 100 personas en el mundo tiene autismo y que cada uno de ellos es "diferente", aunque ha asegurado que "todos comparten una realidad, las múltiples barreras a las que se enfrentan para poder participar en igualdad de condiciones".

"Tienen la tasa de desempleo más alta de toda la discapacidad, entre el 70 y 90% de los hombres y mujeres en edad de trabajar no cuentan con trabajo, y si cuentan es poco cualificado y poco remunerado, eso es discriminación", ha afirmado.

Por ello, la campaña de sensibilización busca concienciar sobre la variabilidad que existe dentro del espectro del autismo, la singularidad y especificidad del trastorno y el sentido de pertenencia que reclama una parte del colectivo.

En este contexto, Rey ha señalado que la campaña está simbolizada con un infinito ya que "se sienten identificados porque no es lineal" y además, ha indicado que cuenta con una "gran gama de colores para representar la diversidad".

"Todos los años pedimos a la ciudadanía, sobre todo a la gente de la calle y a los políticos, que tienen que inducir en las normativas de igualdad. Les pedimos que hagan un gesto, este año es el infinito", ha matizado.

Por su parte, el director creativo de Omnicom Public Relations Group --agencia de comunicación responsable de la campaña--, José Abreu, ha señalado que el objetivo de la misma es "representar la variabilidad del espectro del autismo a través de un lenguaje claro, conciso y positivo, tal y como se expresan las personas con TEA, alejándonos de estereotipos y colaborando con ellos en todo momento".

VIDEOS PROTAGONIZADOS POR PERSONAS CON TEA: "PONGO LA CARA Y NO PASA NADA"

Por otro lado, durante la presentación se han proyectado las dos piezas audiovisuales de la campaña --realizadas por la productora 0259Films y dirigidas por el realizador Santiago Requejo-- en las que han sido protagonistas cuatro personas con TEA (Jaime, Eva, Nacho y Aline) de diferentes edades y necesidades de apoyo que ponen de manifiesto la variabilidad del espectro y la especificidad del trastorno.

"Hay muchos adultos que quiero que se sientan representados y que no tengan que ocultarlo. Pongo la cara y no pasa nada, quiero que la gente no tenga miedo de mostrar quién es y sus hijos tampoco", ha afirmado Aline Bravo, una de las participantes de la campaña con TEA y madre de tres niños.

Asimismo, ha indicado que le hace "mucha ilusión" poder representar al colectivo en la campaña, ya que "cada persona es un mundo" y ella puede representar un "poquito" del porcentaje diagnosticado. "Hasta ahora ha sido campaña de nosotros sin nosotros y ahora han tenido en cuenta nuestra voz", ha añadido.

Por parte de la productora 02:59 Films, Tono Escudero ha asegurado que el rodaje "fue muy especial para todos los técnicos involucrados", ya que conocer a estas cuatro personas con TEA y trabajar con ellas "ha marcado a todo el equipo". "Conocer una realidad o una persona es la mejor manera de quitar prejuicios, empatizar y ponerse en los pies de estas personas", ha añadido.

Cada 2 de abril, miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias. En España, el año pasado, más de 450 edificios y monumentos, tanto de titularidad pública como privada, se tiñeron de azul en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.