Autismo España publica una guía para ayudar a las mujeres autistas a reconocer y prevenir la violencia de género

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Autismo España ha publicado la guía 'Mi lugar seguro', un recurso pensado para ayudar a las mujeres autistas a reconocer señales de abuso o violencia de género, además de fortalecer su bienestar y seguridad en este sentido.

De este modo, la publicación ofrece recursos prácticos y accesibles para ayudar a identificar las señales de abuso o maltrato y a conocer los pasos que puede seguir una mujer autista para protegerse si se encuentra en una situación de violencia de género.

Como indican, la guía --escrita en lenguaje claro-- está dividida en dos partes: una introducción para ayudarles a comprender mejor cómo puede manifestarse la violencia de género en mujeres autistas y seis bloques temáticos con actividades prácticas, ejemplos y recursos de interés diseñados para acompañarles paso a paso y aplicar lo aprendido en su vida cotidiana, con el objetivo de invitarles a reflexionar y fortalecer su bienestar y su autonomía.

La Confederación también pone a disposición de familias y profesionales materiales para acompañar y apoyar a las mujeres con autismo víctimas de violencia de género ya que, como denuncian, en España se desconoce el número de mujeres autistas que sufren maltrato o abuso por razón de género pues "no existen datos oficiales".

FACTORES QUE AUMENTAN LA VULNERABILIDAD

Entre los factores que aumentan el riesgo de las niñas y mujeres con autismo a sufrir violencia de género, Autismo España destaca la dificultad a la hora de identificar las emociones o intenciones de otras personas, lo que puede dificultar el reconocimiento de comportamientos abusivos o manipuladores.

Tambien menciona el aislamiento social ya que, en numerosos casos, las mujeres autistas cuentan con redes de apoyo limitadas, lo que puede derivar en una mayor dependencia emocional o económica respecto a quien ejerce la violencia; y la baja autoestima, que puede llevar a normalizar o tolerar conductas dañinas o a creer que "merecen" ciertos tratos, sin olvidar los prejuicios sociales y las barreras para acceder a los servicios de atención "porque no están adaptados a sus necesidades sensoriales o comunicativas".

Por todo ello, Autismo España indica que lleva desde 2022 trabajando para ayudarles a prevenir y detectar de manera precoz este tipo de situaciones, así como para conocer cómo se articula la respuesta a sus necesidades desde la red de recursos de apoyo a víctimas de violencia de género.