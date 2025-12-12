Baja al 18,5% la tasa de paro de las personas con discapacidad en España, 7 puntos más que en personas sin discapacidad

Archivo - Una persona trabajando en Ilunion. - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de las personas con discapacidad en España se situó en el 18,5% en 2024, lo que supone un descenso de 1,2 puntos con respecto al año anterior, y 7,3 puntos más que la tasa de paro de las personas sin discapacidad, que se situó en un 11,2%, según la Estadística de Discapacidad en el Mercado Laboral publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, la tasa de empleo se situó en el 28,9%, con un aumento de 0,4 puntos respecto a 2023. Mientras, en la población sin discapacidad esta tasa fue del 69,7%, lo que supone una diferencia de 40,8 puntos.

Además, de la estadística se desprende que la tasa de actividad de las personas con discapacidad se sitúo en el 35,4% en 2024, lo que supuso un descenso de 0,1 puntos respecto al año anterior. Esta tasa representa menos de la mitad que la de la población sin discapacidad, que alcanza el 78,5%.

Por sexo, la tasa de actividad creció 1,2 puntos en las mujeres, hasta alcanzar el 36,3%, mientras que se redujo 1,1 puntos en los hombres, hasta el 34,7%. Por su parte, la tasa de empleo de las mujeres con discapacidad fue del 29,8% (1,5 puntos más que en 2023) y la de hombres del 28,2% (0,4 puntos menos).

Por edad, el grupo de 25 a 44 años mostró las tasas más altas de actividad (48,6%) y empleo (37,6%) y una tasa de paro del 22,7%, mientras que el grupo más joven, de 16 a 24 años, presentó el doble de tasa de paro (48,6%) y una tasa de empleo tres veces inferior (11,7%).

Por tipo de discapacidad, la sensorial presentó la mayor tasa de actividad (52,4%), mientras que la mental registró la menor (29,8%).

De los datos también se desprende que el 69,9% de los ocupados con discapacidad eran asalariados del sector privado y el 20,8%, del sector público. El 83,8% tenían contrato indefinido y el 82,5% a jornada completa.

Por comunidades autónomas, las que presentaron mayor tasa de actividad fueron Cantabria (45,1%) y Comunidad de Madrid (41,5%). En el lado opuesto, figuran Canarias (28,4%) y Principado de Asturias (29,3%).

En cuanto al salario medio anual bruto de los trabajadores con discapacidad, este alcanzó los 23.159,7 euros en 2023, un 5,1% más que en 2022. Esta cifra representó el 82,1% del salario medio de los trabajadores sin discapacidad (28.207,8 euros).

De las 33.015.200 personas con relación a la Seguridad Social en 2023 con 16 o más años, 3.305.700 (el 10%) tenían discapacidad reconocida.

De ellas, 2.526.700 recibieron solo una pensión contributiva --lo que representó el 76,4% del total con relación a la Seguridad Social, frente al 20,5% sin discapacidad-- y 377.300 estuvieron en alta laboral exclusiva (11,4% frente al 63,3%).