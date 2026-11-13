Bolaños dice que Redondo ha dado "información suficiente" sobre las pulseras antimaltrato investigadas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado la "información suficiente" sobre la investigación de la Fiscalía Europea por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

"Sobre la segunda de las causas que me pregunta, ayer la ministra de Igualdad dio detalle y dio información suficiente sobre esa materia y yo me remito a lo que la ministra de Igualdad dijo", ha asegurado Bolaños en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser cuestionado por la investigación que anunció este jueves la Fiscalía Europea en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

"Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", indicó la Fiscalía Europea en un comunicado publicado desde Luxemburgo.

La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos.

Fuentes de Igualdad confirmaron que agentes de la Guardia Civil acudieron este jueves a su sede por una "petición de documentación". En rueda de prensa, Redondo mostró "transparencia absoluta" y "absoluta colaboración".