Colau niega conflictos de convivencia en zonas con mayor presión migratoria: "No es un problema"

Ada Colau durante el acto de inicio de campaña del Frente Amplio, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha defendido la llegada de migrantes ha España y ha negado la existencia de problemas de convivencia por el posibles choques culturales en zonas con mayor presión migratoria como Cataluña.

"Es un error comprar el marco de la derecha, porque la migración es una realidad de nuestro país, una realidad masiva que habitualmente no genera ningún problema", ha explicado la dirigente política durante una entrevista en el podcast 'The wild project', recogida por Europa Press al ser preguntada por la situación generada por la fuerte presencia de población extranjera en ciudades catalanas como Manresa.

"Si tú piensas en el día a día, no en los titulares, no en las declaraciones de políticos, cada día nos relacionamos con un montón de personas de origen migrante, de aspecto racializado, con la que no tenemos ningún problema. Nuestros vecinos, los compañeros de mi hijo en la escuela, el médico... son de origen migrante que no generan ningún problema en nuestra vida cotidiana", ha argumentado Colau.

La aspirante de Frente Amplio ha insistido en que "la realidad cotidiana es diversa y en esa realidad hay millones de personas" y, en su opinión, en los posibles problemas de convivencia en un barrio "interactúan personas migrantes y no migrantes". "Y eso lo digo con conocimiento de causa porque he gestionado durante ocho años una ciudad", ha añadido.

Por eso, ha insistido en calificar de "falsa" la relación de inmigracion y delincuencia. "Algunos migrantes delinquen, sí y si delinquen sabes que le va a caer el peso de la ley encima como a cualquier otro, pero la mayoría de las personas migrantes no delinquen, ni son un problema", ha reiterado.

En relación con migración y delincuencia, Ana Colau ha hecho que los verificadores de The Wild Project interviniesen para confirmar un dato que puso en cuestión la candidata al mencionar el 'youtuber' Jordi Wilde que 9 de cada 10 detenciones por hurto en 2024 en Barcelona fueron cometidos por extranjeros. "Lo tengo confirmadísimo", dijo Wild ante la duda de Colau y antes de pedir la confirmación por parte su equipo. Los verificadores dieron por bueno el dato extraído de un artículo de 'El Mundo' ante lo que la candidata electoral ha respondido: "Me lo creo".

A continuación, Colau ha apelado a su experiencia como alcaldesa de Barcelona: "Cada trimestre me reunía con todas las policías y revisábamos los números y en los números de los delitos que se producían en Barcelona, que la mayoría eran hurtos, la principal nacionalidad no era extranjera, era española", ha dicho. Colau fue alcaldesa de Barcelona entre los años 2019 y 2023.

Preguntada por el porcentaje de delincuentes extranjeros en ese momento, ha asegurado no recordarlo. "Se que la mayoría era de nacionalidad española del conjunto de delitos que se producían en Barcelona", ha añadido.

Al comentarle Wilde que los datos no "reman a favor" de los comentarios anteriores sobre migración y delincuencia, Colau ha insistido en la necesidad de pensar "en que sociedad de convivencia se quiere vivir tanto con quien ha nacido aquí como quien ha nacido fuera". "Quien comete un delito lo paga y para eso está la policía, para eso existen los jueces y existen las cárceles para los delitos más graves", ha añadido. Y, en este sentido, ha asegurado que durante su etapa como alcaldesa apreció que el 90% de los delitos los cometen hombres y "a nadie se le ocurre decir que hay que hacer algo con los hombres porque son los que delinquen".

CHOQUE CULTURAL

Al ser preguntada por las diferencias culturales con los migrantes que llegan a España, Colau ha defendido la existencia de una sociedad "diversa" en la que ha admitido que pueden producirse problemas aunque ha insistido en que no es algo generalizado.

"Si vas a los números y miras a las realidades mayoritarias verás que la mayor parte de las personas migrantes están integradas, están conviviendo normalmente con sus vecinos y las diferencias culturales no tiene por qué ser negativas"

Y sobre aspectos como el trato de la mujer en los países de origen de los migrantes, ha admitido "discriminaciones" en países como Marruecos pero ha asegurado que muchos de los migrantes prefieren los valores que se defienden en España.

"Yo tengo amigos y conocidos marroquíes y de otros países musulmanes que son feministas, que son activistas de derechos humanos, la sociedad es plural. No es una realidad única y aquí en España sufrimos el machismo todavía", ha comentado.

VIOLENCIA MACHISTA: "PREGUNTALE A LAS FAMILIAS SI SON POCAS"

Y al confrontar Wilde el número de 44 asesinatos machistas en España al que se ha referido como "un porcentaje muy pequeño para una población de 50 millones de habitantes" frente a la discriminación generalizada de una sociedad árabe hacia la mujer, Colau le ha reprochado el califitivo de "pocas (mujeres asesinadas)". "Díselo a las familias de estas 44 asesinadas que son pocas", ha replicado.

Ha recordado, no obstante, que la mayoría de los asesinatos machistas ocurridos en España no son causados por personas del extranjero, "sino por nacidos aquí". "Y por eso no decimos que todos los hombres españoles son machistas", ha añadido.

Por ello, la candidata de Frente Amplio ha admitido un "problema de machismo en general" pero ha hecho hincapié en la importancia de "una sociedad de igualdad, de derechos y libertades". "Hay que trabajar por eso y que todo el mundo, venga de donde vengan, haya nacido donde haya nacido". "Que respeten nuestras reglas y nuestras reglas es que no se mata", ha argumentado.

A su juicio, "la base de la convivencia es que quien esté aquí cumpla las mismas normas del juego y no presuponer que alguien que es de fuera la va a cumplir menos".