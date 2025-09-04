El braille, esencial para la vuelta al cole de más de 7.000 estudiantes ciegos con apoyo de la ONCE

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.250 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de toda España afrontan estos días el comienzo del curso escolar y el 99% lo hace en centros de enseñanza ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE.

De esta forma, el alumnado sigue las mismas pautas que el resto de los compañeros sin discapacidad visual, según ha informado la entidad.

En este contexto, la ONCE asegura que la adquisición de un código de lectoescritura "es clave" para garantizar el acceso al currículo y la participación activa del alumnado.

En el caso de los estudiantes con ceguera o deficiencia visual grave, el braille se convierte en una herramienta imprescindible que les permite leer, escribir y aprender de forma autónoma.

Este año, además, se celebra el 200 aniversario de la creación de este sistema, un hito que recuerda su vigencia y valor como puente hacia el conocimiento, la cultura y la igualdad de oportunidades.

"Promover su aprendizaje y uso en el entorno escolar es impulsar una educación inclusiva que reconoce las distintas formas de acceder al mundo escrito", apunta la ONCE.

El braille es un código de lectoescritura que permite a las personas con discapacidad visual acceder a la información, expresarse de manera creativa, realizar actividades cotidianas de manera autónoma y, en definitiva, promueve su desarrollo personal y su participación social de forma activa a lo largo de toda la vida.

El alumnado con ceguera total y parte del alumnado con deficiencia visual grave utiliza este código de manera habitual, tanto para tareas escolares como para actividades vinculadas al ocio y tiempo libre. Así, la ONCE incide en que "se convierte en indispensable para el adecuado desempeño escolar de este alumnado".