El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y defiende que el Estado "responsable" no mira "hacia otro lado"

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 27 de enero un Real decreto de tramitación urgente para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España.

En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los requisitos para la regularización y ha destacado que el Gobierno lleva "toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente".

Asimismo, Saiz ha reivindicado la regularización como una medida de orden y responsabilidad frente al que mira "hacia otro lado". "Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado", ha asegurado.

De la misma manera, ha apuntado que se trata de la primera medida y "una de las más relevantes" del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que ha avanzado que "verá la luz próximamente". "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", ha apuntado.

En cuanto a los requisitos, la medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Otro de los requisitos, según ha informado Saiz es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Igualmente, la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

"LA INTEGRACIÓN NO ES INDIVIDUAL, ES FAMILIAR"

Saiz ha defendido que "la integración no es individual, es familiar". Por ello, ha añadido que el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, han añadido que su vigencia será de cinco años.

También permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

LA REGULARIZACIÓN "NO ES UNA EXCEPCIÓN"

Igualmente, Saiz ha recalcado que el proceso que se inicia "no es una excepción" y ha recordado que en España hay "una larga trayectoria abordando esta realidad". En concreto, se han llevado a cabo dos impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

De esta manera, la ministra ha indicado que se retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que "ha permanecido bloqueada demasiados meses".