Bruselas insta a España a aplicar las reglas comunes sobre órganos de igualdad

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España y otra veintena de países de la Unión por haber concluido la transposición de la directiva sobre órganos de igualdad que los Estados miembro debían aplicar a más tardar el pasado 16 de junio.

Los órganos de igualdad de los Estados miembro promueven la igualdad de trato apoyando a las víctimas de discriminación, realizando encuestas, publicando informes y emitiendo recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la discriminación, advierte el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Así, las normas establecen requisitos mínimos a nivel de la UE para estos órganos en una serie de ámbitos clave, incluido con competencias reforzadas para combatir la discriminación, medidas para la independencia de influencias externas o recursos humanos, técnicos y financieros suficientes.

Hasta la fecha, los 22 Estados miembro señalados por la Comisión no han comunicado la transposición completa y por ello Bruselas da el paso de enviar cartas motivadas a todos ellos dando un plazo de dos meses para tomar medidas y comunicarlas a los servicios comunitarios.

En caso de que el Ejecutivo comunitario considere insuficientes las medidas tomadas para enmendar la situación, podrá iniciar la segunda fase de un expediente sancionador, que pasa por la remisión de un dictamen motivado que da un último plazo al diálogo antes de decidir si denuncia a los países incumplidores ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).