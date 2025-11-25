Carmen Calvo afirma que los audios de Koldo son "dolorosos" pero "no manchan la lucha del PSOE" en materia de Igualdad

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la presentación del libro ‘Lágrimas de Barro’ en el Instituto Cervantes, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado que los audios del 'caso Koldo' entre Koldo García y José Luis Ábalos sobre prostitución son "dolorosísimos" para quienes trabajan "en la lucha de la igualdad, para quienes están en el feminismo y para quienes son abolicionistas", pero "no manchan la lucha del PSOE" en materia de Igualdad.

"Ha manchado el dolor que supone para mucha gente y ha causado dolor para quienes somos parte del PSOE al escuchar esto de alguien que había sido un compañero tuyo", ha asegurado Calvo en una entrevista concedida a RNE con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recogida por Europa Press.

Asimismo, ha criticado que en los audios sobre prostitución del 'caso Koldo' se escucha "lo normal de cómo hablan muchos hombres de las mujeres", pero que "resulta muy hipócrita haber escuchado rasgadura de vestiduras para quienes plantean mirar para otro lado y votaron en contra tres meses antes de la ley abolicionista que se planteó en el Congreso de los Diputados".

La presidenta del Consejo de Estado ha recalcado que la prostitución "es una forma de violencia extrema" y que las condiciones en las que las mujeres suelen estar "son situaciones precarias, de marginación, son situaciones de pobreza y de necesidad"

"Si en el mercado vale todo, si todo se compra y todo se vende, los valores democráticos no son posibles", ha aseverado, al tiempo que ha reivindicado la lucha contra la violencia de género con motivo del 25N. "No se puede convivir con 39 mujeres asesinadas y con un aumento intolerable de la violencia sexual", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que la lucha contra el machismo debe ser "el objetivo" de las sociedades democráticas y ha subrayado que "el machismo es una forma de fascismo y el feminismo es la gran cara de la democracia del siglo XXI".