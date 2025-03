'No soy transfoba", alega la ex vicepresidenta que rechaza la teoría 'queer' por decir que "el sexo biológico no tiene importancia"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha relativizado que el próximo sábado el feminismo acuda de nuevo dividido a manifestarse por el 8 de marzo porque "las divergencias (dentro del movimiento) vienen de toda la vida", aunque reconoce que la convocatoria de "dos manifestaciones es relativamente nuevo porque hay diferentes partidos".

"Voy a hacer una reflexión, hay una fecha, una en todo el año, que se celebra en el pueblo de 100 habitantes y en Madrid, el 8 de marzo, no hay otra que se le pueda comparar", ha argumentado la presidenta del Consejo de Estado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha insistido en que "el feminismo siempre ha tenido divergencias internas". "Es un movimiento político que abarca los intereses de todas las mujeres, que somos muy diversas", ha añadido la exvicepresidenta y exministra de Igualdad.

También ha reconocido, al ser preguntada por la existencia de corrientes negacionistas, que el movimiento "sabía que algún día el feminismo sería combatido en la primera línea política". "Sabíamos que los intereses y los privilegios iban a chocar y que iba a llegar el día en que el que 'yo me quede en casa y tu seas la jefe de servicio de un hospital' iban a chocar, igual que llegó un momento en que chocaban los intereses de blancos y negros y muchos blancos, por razones éticas, decidieron que había que apoyar los derechos de los negros aunque entrasen en conflicto con sus privilegios".

Para Calvo, "los hombres están viviendo ahora mismo esa tesitura y no pueden echar balones fuera de lo genérico, tienen que asumirla en clave propia". Y, como ejemplo, ha aludido a la carta firmada por 200 intelectuales franceses en relación al caso 'Pellicot'. "Escribieron una carta magnífica en la que dijeron 'no nos engañemos, todos nos beneficiamos del machismo y estas cosas ocurren porque no hacemos la parte del trabajo que nos corresponde", ha explicado.

Ha recordado que hace quince años "todo el mundo se hizo feminista de repente". "Parecía magia, todos eran feministas, pero aquello era una barbaridad y una tontada; el feminismo tiene una trayectoria histórica, un corpus doctrinal, posiciones intelectuales, posiciones éticas, política que poca gente se entretiene en respetar y conocer", ha alegado la exministra.

"NO SOY TRÁNSDFOBA"

Al ser preguntada por los ataques el presidente Donald Trump a las personas trans y las reticencias del feminismo hacia este colectivo, Carmen Calvo ha respondido que su posición no está "contra ninguna persona". "Yo no soy tránsfoba, puedo estar en contra de algunas ideas, pero no contra personas, nunca; las ideas pueden ser condenables, las personas nunca", ha argumentado de forma tajante para recordar a continuación que "el feminismo lo que combate es el género".

"El feminismo del que yo vengo, desde que tengo uso de razón, reconoce una historia de las mujeres de discriminación por razón de nuestro sexo, porque nacemos en el sexo biológico de mujeres y estoy en contra de teorías como la 'queer' que dice que el sexo biológico no tiene ninguna importancia, que lo importante es el género", ha insistido.

Calvo ha rechazado "las feminidades y las masculinidades", y ha defendido "la libertad de cada quien a partir de su propio cuerpo". "Respeto a todos los cuerpos, respeto a las personas que tienen dificultades con su identidad, he luchado en las calles con todas las banderas de los colectivo LGTBI, así que esa es una parte del invento ficticio para enfrentar al feminismo", ha expuesto.

Ha rechazado, asimismo, a quienes encasillan a las mujeres "en un colectivo". "No somos un colectivo, somos la mayoría absoluta natural del planeta y el feminismo está en otro parámetro, ni inferior ni superior, en otro parámetro", ha añadido.