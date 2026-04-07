Carmona, exvocal del CGPJ, avisa en el Senado de que las pulseras antimaltrato dejan de funcionar cuando se mojan

Archivo - La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, posa tras una entrevista para Europa Press, a 10 de julio de 2024, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona, ha alertado en el Senado de que las pulseras para maltratadores dejan de funcionar cuando se mojan.

"En primer lugar, la pulsera que en este momento está impuesta no es resistente al agua y eso es algo importantísimo, porque lo vemos que los propios agresores cuando vienen a declarar, vemos que la pulsera en cuanto se moja deja de funcionar. Y, en segundo lugar, es fácil de desinstalar por parte del propio agresor", ha asegurado Carmona.

Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para informar sobre su experiencia con el sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos.

Igualmente, ha destacado fallos técnicos como problemas de cobertura y localización, así como deficiencias en el propio diseño del dispositivo. En concreto, ha señalado dos problemas "graves": la pulsera no es resistente al agua -lo que provoca que deje de funcionar- y puede ser "fácil de desinstalar" por parte del agresor.

"Y eso es algo también que estamos viendo en los juzgados y nosotros pedimos que en el próximo contrato, por Dios, estos dos defectos que se han detectado sean reparados lo más pronto posible", ha señalado.

El Consejo de Ministros aprobó en enero de este año el acuerdo para autorizar la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

Según anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, mejora de la resistencia al agua, sensores de movimiento o de temperatura corporal, una tarjeta electrónica eSIM no extraíble y pantallas de cristal reforzado.

En este sentido, Carmona ha afirmado que hay "falta de confianza" en estos dispositivos, tanto por parte del órgano judicial como por las víctimas.

De hecho, según ha explicado, en los últimos años -especialmente 2024 y 2025-, mientras aumentan las medidas cautelares, las penas y el uso del sistema telefónico de protección Atempro, el número de dispositivos electrónicos instalados ha descendido. "No hay correlación", ha subrayado, al mismo tiempo que ha asegurado que la tendencia es negativa respecto al crecimiento registrado en años anteriores.

"Nosotros, desde los órganos judiciales, pedimos encarecidamente que el sistema vuelva a funcionar como estaba funcionando, porque es una herramienta enormemente eficaz para ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha apuntado.

Por otro lado, Carmona ha afirmado que los juzgados de violencia sobre la mujer están viendo casos de menores cuando ha dicho que estos tendrían que estar ya en juzgados especializados.

"Sí que es verdad que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho una recomendación de que esos casos no se lleven a los juzgados de violencia sobre la mujer, porque estamos sobrecargadísimos y se están ahora instruyendo los juzgados de instrucción, que no tienen especialización ninguna. Esto es importantísimo y es urgentísimo y, por favor, es una petición que les dejo", ha indicado.