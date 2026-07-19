Carrillo (Igualdad) aboga por establecer una cuota obligatoria de representación gitana en las listas electorales

La directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo, en una entrevista con Europa Press a 8 de julio de 2026, en Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo, aboga por establecer una cuota obligatoria de representación de personas gitanas en las listas electorales.

"Yo sí lo veo, lo considero. No hay otra manera. Ojalá no tuviera que defender eso, porque yo no soy partidaria de sectorializar, pero viendo la mecánica, la Ley D'Hondt y cómo está todo de manera legal sin posibilidad de que las minorías puedan alcanzar las mismas cuotas de poder, tendremos que dibujarla de esa manera. No hay otra fórmula, y si alguien tiene otra fórmula, yo apostaría también por que hubiera esas propuestas, pero no las hay", argumenta, al mismo tiempo que lamenta que "todo quede al final en la buena voluntad".

Así lo expresa en una entrevista a Europa Press, con motivo de la constitución de la Red Estatal de Mujeres Gitanas, aprobada su creación el año pasado por el Consejo de Ministros.

En este sentido, Carrillo defiende la necesidad de abrir las instituciones y los medios de comunicación para "normalizar" la diversidad del país. En la historia de la democracia española, solo seis personas de etnia gitana han ocupado un escaño en el Congreso, mientras que únicamente una lo ha hecho en el Senado.

Mientras, la Red Estatal de Mujeres Gitanas ha completado su puesta en marcha tras la celebración recientemente de su Pleno Constitutivo, un espacio de participación para combatir situaciones de discriminación o desigualdad, en el que las participantes aportarán su experiencia y trabajo.

"Es un hito donde todas las mujeres lo pusieron encima de la mesa. Nunca han tenido un espacio institucional propio. No es porque no haya políticas que puedan repercutir de una manera positiva, sino que cuando las políticas son muy generalistas, al final no suelen llegar a muchos sectores de la sociedad", asegura Carrillo.

Adscrita al Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, la Red se institucionaliza mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 y se configura como una herramienta para promover la igualdad de género, combatir la discriminación y fortalecer el diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil gitana representada por mujeres.

Por un lado, está integrada por la sociedad civil a través de 20 organizaciones del movimiento asociativo lideradas por mujeres gitanas y, por otro, por representantes de distintos ministerios y centros directivos del Gobierno vinculados a las políticas de igualdad.

Del mismo modo, Carrillo reivindica que las mujeres gitanas no estén "solamente" asociadas a la vulnerabilidad y defiende que representan "liderazgo, talento y conocimiento". "Y de eso se trata, que vengan a aportar sobre su experiencia, su trabajo, su labor, para que las políticas públicas sean mucho más acertadas y más eficaces", argumenta sobre la Red.

Asimismo, expone que el objetivo de la red es que no sea "un trámite más" y precisa que "las mujeres gitanas necesitan un espacio propio, estable y permanente, donde puedan influir en las políticas públicas y sobre todo que pueda mejorar la situación de desigualdad y discriminación que vienen sufriendo a lo largo de tanto tiempo".

En esta misma línea, Carrillo explica que, a pesar de los estereotipos y prejuicios, "las mujeres gitanas han sido muy luchadoras, muy trabajadoras, muy de tomar la batuta del activismo, tanto asociativo como político, y son las que están marcando sobre todo esa dirección, esa transformación social que tanto se necesita, que se vea". "El pueblo gitano se ha transformado muchísimo", agrega.

PLANES ESPECÍFICOS FRENTE A LA EXCLUSIÓN EN EDUCACIÓN

En el ámbito educativo, Carrillo tilda de "mayor de los fracasos" que existan ciudadanos que "por el mero hecho de ser gitanos estén destinados directamente desde la cuna a la exclusión". Para atajar la brecha educativa y el abandono escolar, urge al desarrollo de "planes específicos" y a la intervención de mediadores que trabajen con las familias y el sistema. Además, denuncia que, pese a estar reconocido por ley, el currículum sobre la historia y cultura del pueblo gitano aún "no se está impartiendo".

Por otro lado, Carrillo dice sentirse "muy orgullosa" de España, un país visto internacionalmente como un "faro de progreso" y, preguntada por el racismo, dice "existe, es sistémico, histórico y estructural".

Para combatir la infradenuncia, ha destacado la labor del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Étnica y Racial (CEDRE) y del teléfono gratuito 021, que registra más de 20.000 consultas presenciales en sus oficinas territoriales.

Igualmente, avanza que trabaja en el desarrollo del Real Decreto de la Autoridad Independiente --derivada de la Ley de Igualdad de Trato-- y en el refuerzo del CEDRE, con el objetivo de elevar ambas propuestas al Consejo de Ministros "lo antes posible".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto a la violencia de género, Carrillo advierte de que "no entiende de cultura, de clase social, de color de piel, ni de nacionalidad". "Ocurre porque hay un sistema patriarcal donde todavía hay agresores que pretenden quitarle la vida a las mujeres cuando no se salen con la suya. Y eso es un elemento que existe tanto para el pueblo gitano como para la gente no gitana", explica.

También matiza que "el pueblo gitano no está a favor de la violencia de género, como nadie puede estar a favor y, de hecho, cuando ha habido algún abuso por parte de alguien, las familias han entrado, pero para intentar castigar".

En este sentido, anuncia que el Gobierno brindará la posibilidad a la Red Estatal de Mujeres Gitanas de decidir qué estudios específicos quieren impulsar, tanto en violencia de género como en otros ámbitos, para "poner encima de la mesa cuál es la hoja de ruta".